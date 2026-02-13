Ο Βαγγέλης Παυλίδης ήταν για άλλη μία φορά καθοριστικός για τη Μπενφίκα, σκοράροντας και δίνοντας ασίστ στην εκτός έδρας νίκη 2-1 επί της Σάντα Κλάρα, για την 22η αγωνιστική του πορτογαλικού πρωταθλήματος.

Με αυτή τη νίκη, η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο έφτασε τους 52 βαθμούς και μείωσε τη διαφορά στους 4 από την πρωτοπόρο Πόρτο (56 βαθμοί). Η Σάντα Κλάρα παρέμεινε με 17 βαθμούς, στην 16η θέση, κοντά στην επικίνδυνη ζώνη για τα μπαράζ παραμονής.

Η Μπενφίκα παραμένει αήττητη, αλλά οι πολλές ισοπαλίες της έχουν στοιχίσει την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Παυλίδης άνοιξε το σκορ στο 16′ με κεφαλιά από κοντά μετά από υπέροχη σέντρα του Αραούχο, φτάνοντας τα 28 γκολ σε 40 αγώνες τη φετινή σεζόν. Στο πρώτο μέρος, με μία εξαιρετική ενέργεια από τα αριστερά, ο Παυλίδης μοίρασε την ασίστ στον Πρεστιάνι, ο οποίος διαμόρφωσε το 0-2.

Η Σάντα Κλάρα μείωσε νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο με τον Πασιένσια, αλλά το 1-2 παρέμεινε μέχρι το τέλος του αγώνα.