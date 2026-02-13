Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φυλής της Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. συνέλαβαν, τις πρωινές ώρες της 11ης Φεβρουαρίου 2026, έναν 44χρονο άνδρα. Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο έναντι αμοιβής, μαστροπεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και 35χρονος άνδρας, έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης της χώρας και γονέας του ανήλικου θύματος. Ο άνδρας αυτός φέρεται να διατηρούσε στενές σχέσεις με τον 44χρονο και να διευκόλυνε ή να μεσολαβούσε για την τέλεση των πράξεων, λαμβάνοντας χρηματική αμοιβή.

Εκμετάλλευση ανηλίκων και δημιουργία σχέσης εξάρτησης

Από την ενδελεχή έρευνα της αρμόδιας Υπηρεσίας, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών και στοιχείων, προέκυψε ότι ο 44χρονος, τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2025, προσέγγιζε και προσέλκυε ανηλίκους εκμεταλλευόμενος την οικονομική και κοινωνική τους ευαλωτότητα.

Προσέφερε χρήματα ή είδη πρώτης ανάγκης, δημιουργώντας συνθήκες εξάρτησης και εκμετάλλευσης. Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, πλήττονταν βάναυσα η παιδική προστασία και τα θεμελιώδη δικαιώματα των ανηλίκων.

Ναρκωτικές ουσίες και κατασχέσεις

Επιπλέον, ο κατηγορούμενος φέρεται να έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών και να προμήθευε αντίστοιχες ουσίες σε παρευρισκόμενους στην οικία του κατά τον χρόνο τέλεσης των πράξεων. Το στοιχείο αυτό, σύμφωνα με τις αρχές, επιτείνει τον κίνδυνο για τη σωματική και ψυχική ακεραιότητα των θυμάτων.

Κατά την έρευνα στην κατοικία του, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν τρεις σύριγγες που περιείχαν ναρκωτική ουσία, καθώς και έναν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ο υπολογιστής αναμένεται να εξεταστεί στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.