Για δωροληψία και δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος και ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος κατηγορείται ο 60χρονος αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος, ο οποίος συνελήφθη στον Βόλο για ασέλγεια σε βάρος ανηλίκων, υπόθεση για την οποία έλαβε προθεσμία να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη (11/11).

Σε βάρος του η Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Βόλου άσκησε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για ασέλγεια σε βάρος δύο ανήλικων μαθητών Ρομά. Σύμφωνα με την Αστυνομία, η δράση του 60χρονου αποκαλύφθηκε ύστερα από παρακολούθηση των αρχών, μερικές ώρες αφότου εθεάθη να επιβιβάζει σε μοτοσικλέτα τους δύο ανήλικους, τους οποίους μετέφερε σε πολυκατοικία. Για σσυνέργεια στο εν λόγω αδίκημα κατηγορείται και ένας ιδιώτης.

Από την περαιτέρω προανακριτική διαδικασία προέκυψε, ότι κατά το παρελθόν ο συλληφθείς εμπλέκεται και σε άλλες γενετήσιες πράξεις έναντι χρηματικής αμοιβής σε βάρος των ίδιων ανηλίκων, καθώς και ενός ακόμη, ενώ σε μία περίπτωση συνέδραμε στην πράξη ο συγκατηγορούμενός του. Από τη διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθηκε η τέλεση και άλλων αξιόποινων πράξεων από τον 60χρονο αξιωματικό του Λιμενικού Σώματος, που αφορούν λήψη χρηματικού ποσού ύψους 5.000 ευρώ από ιδιώτη, για τη μεσολάβηση σε υπηρεσιακές ενέργειες αντίθετες προς τα καθήκοντά του, καθώς και παράλειψη διενέργειας ελέγχου σε κατάπλου πλοίου, με τη συμμετοχή και άλλου αξιωματικού του Λιμενικού Σώματος, σε βάρος του οποίου επίσης ασκήθηκε δίωξη.