Ολοκληρώθηκαν λίγο πριν από τις 19:30 οι ομιλίες αγροτοσυνδικαλιστών, αγροτών και κτηνοτρόφων στην πλατεία Συντάγματος, οι οποίοι συμμετείχαν στο συλλαλητήριο της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων.

Στη συγκέντρωση συμμετείχαν, σε ένδειξη στήριξης προς τους αγρότες, η ΑΔΕΔΥ, φοιτητικοί και άλλοι σύλλογοι, καθώς και επικεφαλής αγροτικών συνεταιρισμών. Στο κέντρο της Αθήνας βρίσκονται, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Αστυνομίας, πάνω από σαράντα τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, καθώς και περισσότεροι από χίλιοι συμμετέχοντες.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, δήλωσε από το Σύνταγμα ότι «η κυβέρνηση διαθέτει δημοσιονομικό χώρο, αλλά όχι πολιτική βούληση, κατηγορώντας την ότι ωθεί τους αγρότες εκτός παραγωγής», ενώ υπογράμμισε πως «οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν μέχρι την ικανοποίηση των αιτημάτων.»

Αντίστοιχο μήνυμα έστειλαν και άλλοι συνδικαλιστές, τονίζοντας ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί έως ότου υπάρξουν αλλαγές στην αγροτική πολιτική και έως ότου καταστεί βιώσιμη η αγροτική παραγωγή υπογραμμίζοντας πως “θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι τέλος”.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα τρακτέρ αναμένεται να παραμείνουν σταθμευμένα στην πλατεία καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας και να αποχωρήσουν συντεταγμένα το μεσημέρι του Σαββάτου.

Το μακρύ ταξίδι των αγροτών

Από τα ξημερώματα, φορτώνοντας τα τρακτέρ σε νταλίκες, ξεκίνησαν συντεταγμένα για το πρώτο ραντεβού, στα διόδια των Αφιδνών, ενώ και από τη Βόρεια Εύβοια και τη Χαλκίδα οι αγρότες κατάφεραν να ταξιδέψουν με τα αγροτικά οχήματα μέχρι την Αττική, ξεκινώντας πριν από το πρώτο φως της ημέρας.

Με πούλμαν μπήκαν στην Αθήνα, από την Ελευσίνα αλλά και από τις Αφίδνες, παραγωγοί και πολίτες των αγροτικών περιφερειών που συμμετείχαν στο συλλαλητήριο.

Μέσω της Εθνικής οδού, το μηχανοκινητο κονβόϊ διέσχισε τον Κηφισό και την οδό Λένορμαν, για να φτάσει στην πλατεία Καραϊσκάκη και από εκεί στην Ομόνοια.

Φτάνοντας στην οδό Πανεπιστημίου, το αγροτικό κονβόι μετατράπηκε σε εντυπωσιακή μηχανοκίνητη παρέλαση, με τους πολίτες να φωτογραφίζουν με τα κινητά τους τηλέφωνα και να τους χειροκροτούν.

Περισσότεροι από 1.000 αγρότες στο Σύνταγμα με 44 τρακτέρ

Αγρότες και κτηνοτρόφοι με 44 τρακτέρ συμμετέχουν στην κινητοποίηση, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις της Αστυνομίας στην πλατεία Συντάγματος βρίσκονται περισσότεροι από χίλιοι αγρότες, κτηνοτρόφοι οι οποίοι κινήθηκαν προς την Αθήνα με λεωφορεία.

Αναμεσά τους και 200 αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από τα Χανιά, οι οποίοι είχαν αναχωρήσει χθες για τον Πειραιά.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμο, τα τρακτέρ προτίθενται να παραμείνουν σταθμευμένα όλο το βράδυ στην πλατεία και να αποχωρήσουν συντεταγμένα το μεσημέρι του Σαββάτου.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων των αγροτών παραμένουν το υψηλό κόστος παραγωγής, οι εγγυημένες τιμές στα προϊόντα, η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ και η καταβολή αποζημιώσεων στο 100%, με τους ίδιους να σημειώνουν ότι αυτά τα ζητήματα τέθηκαν στις προηγούμενες συναντήσεις με τον πρωθυπουργό, χωρίς όμως να υπάρξει εξέλιξη που τους ικανοποιεί.

Σημειώνεται ότι στο Σύνταγμα για να συμπαρασταθούν στους αγρότες βρίσκονται και σωματεία εργαζομένων, φοιτητικών συλλόγων και ομοσπονδίες εργαζομένων.

Μιλώντας στο Orange Press Agency, αγρότες από τη Φθιώτιδα και την Κορινθία περιγράφουν ένα αδιέξοδο που απειλεί την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα, κάνοντας λόγο για συνεχή αδιαφορία από την πλευρά της πολιτείας.

​«Σαν νέος αγρότης σκέφτομαι να τα παρατήσω»

​Ένας 22χρονος ελαιοπαραγωγός από το Ηλιοκλάδι Λαμίας, ο οποίος συμμετείχε δυναμικά στο συλλαλητήριο, περιέγραψε με μελανά χρώματα την καθημερινότητά του στην ύπαιθρο. «Έχω κατέβει για ένα μεγάλο συλλαλητήριο γιατί η κυβέρνηση δεν ακούει τα αιτήματά μας και όλα πάνε χαμένα» σημείωσε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενος στην προσωπική του μάχη, υπογράμμισε ότι «σαν νέος αγρότης σκέφτομαι να τα παρατήσω, να σηκωθώ να φύγω, αλλά δεν βγαίνει κάπου όλο αυτό».

​Παρά τις δυσκολίες, ο νεαρός αγρότης εξήγησε πως η ενασχόληση με τη γη είναι κάτι που «περνάει από γενιά σε γενιά, είναι μικρόβιο στο αίμα από τους γονείς και συνεχίζουμε», καθώς, όπως αναρωτήθηκε, «ποιος κάνει κάτι χωρίς να του αρέσει;». Εστίασε ιδιαίτερα στη χαοτική διαφορά των τιμών από το χωράφι στο ράφι, λέγοντας πως «το πιο βασικό είναι το κόστος παραγωγής και οι υψηλότερες τιμές στα προϊόντα μας, ώστε να είναι χαμηλότερες στον καταναλωτή». Έφερε μάλιστα ως παράδειγμα την τιμή του ψωμιού, τονίζοντας ότι «όταν εγώ πουλάω με είκοσι λεπτά το κιλό το σιτάρι και εσύ πας φέρνεις το ψωμί σου με τρία ευρώ στον φούρνο, υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά».

​Γεώργιος Μπούλος: «Δεν πήραμε ποτέ τίποτα, μόνο κοροϊδία»

​Από την πλευρά του, ο Γεώργιος Μπούλος, από τον Αγροτικό Σύλλογο Νεμέας, ο οποίος έφτασε στην Αθήνα μαζί με τους αγρότες της Αργολίδας, κατήγγειλε τον εμπαιγμό των αρμοδίων. «Φάγαμε πολλές μέρες στον δρόμο, στο μπλόκο στην αρχαία Νεμέα, και δεν πήραμε ποτέ τίποτα, μόνο κοροϊδία» ανέφερε με πικρία.

Προειδοποίησε μάλιστα πως οι κινητοποιήσεις θα έχουν διάρκεια, υπογραμμίζοντας ότι «είχαμε προειδοποιήσει ότι θα ανέβουμε στην Αθήνα και αν χρειαστεί θα μείνουμε και θα ξαναέρθουμε μέχρι να αλλάξει κάτι, αλλιώς δεν θα έχει Έλληνες αγρότες σε λίγα χρόνια».

​Σύμφωνα με τον κ. Μπούλο, τα ζητήματα έχουν αναλυθεί διεξοδικά, από τη συμφωνία ΕΕ- Mercosur μέχρι το κόστος των φυτοφαρμάκων, χωρίς όμως αποτέλεσμα. «Το θέμα είναι ότι δεν μας ακούει κανένας και γι’ αυτό ήρθαμε με τα τρακτέρ μας» τόνισε και συμπλήρωσε πως «κάποια στιγμή τα τρακτέρ θα είναι πολύ περισσότερα από αυτά που βλέπετε». Κατέληξε με μια δυσοίωνη πρόβλεψη για την οικονομία, σημειώνοντας ότι «κοντά σε εμάς θα φύγουν πάρα πολλοί κλάδοι και πολύς κόσμος, και να δούμε τότε η κάθε κυβέρνηση τι θα κάνει».

Αγρότες από το Σύνταγμα: «Η κυβέρνηση έχει δημοσιονομικό χώρο αλλά όχι πολιτική βούληση»

Μιλώντας από το Σύνταγμα, όπου βρίσκονταν πάνω από σαράντα τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα και περισσότεροι από χίλιοι συμμετέχοντες στο συλλαλητήριο της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Αστυνομίας, επισήμανε ότι «εμείς προσπαθούμε να παραμείνουμε στα χωριά μας, στις καλλιέργειές μας για να παράγουμε ποιοτικά τρόφιμα, τα οποία τα πουλάμε φθηνά και φτάνουν στο τραπέζι πανάκριβα.»

Υπογράμμισε ότι θα επιμείνουν στον αγώνα τους και πως «είναι ένας διαρκής αγώνας μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας».

Καταλήγοντας, ανέφερε ότι δεν είναι θέμα χρόνου η ικανοποίηση των αιτημάτων του αγροτικού κόσμου, αλλά «ζήτημα πολιτικής απόφασης της κυβέρνησης η οποία αυτή τη στιγμή μας σπρώχνει έξω από την παραγωγή και ερημώνει την ύπαιθρο».

«Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι τέλος», δήλωσε από τη μεριά του ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, ο οποίος υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση θα μας έχει πάντα απέναντί της όσο δεν αλλάζει πολιτική, όσο δεν εφαρμόζει μια πολιτική που να κρατάει την ύπαιθρο ζωντανή».

«Τα μπλόκα θα ξαναστηθούν εάν δεν λυθούν τα προβλήματά μας. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι τέλος», πρόσθεσε.

Στο ίδιο ύφος κινήθηκαν και οι δηλώσεις του εκπροσώπου του μπλόκου του Προμαχώνα, Γιάννη Τουρτούρα. «Εμείς στον Προμαχώνα είπαμε ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί. Και θα συνεχιστεί μέχρι να κερδίσουμε», είπε.

«Μπορεί τα μπλόκα να σταμάτησαν αλλά ο αγώνας συνεχίζεται και για αυτό εμείς είμαστε εδώ», υπογράμμισε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Γρεβενών, Λάζαρος Ουζουνίδης.

Κατέληξε πως «ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι και έχουμε χορτάσει λόγια και είναι καιρός να γίνουν πράξεις, για αυτό είμαστε εδώ».

Αγρότες Χανίων: «Δεν μπορούμε να επιβιώσουμε στα χωράφια μας»

Κρατώντας σημαίες που υψώνουν εδώ και χρόνια στους αγώνες έφτασαν στην Αθήνα για να διαμαρτυρηθούν καθώς θεωρούν ότι παρά την πολυήμερη κινητοποίηση που πραγματοποίησαν το προηγούμενο διάστημα δεν δικαιώθηκαν μια σειρά αποκλειστικά αιτήματα που έχουν διατυπώσει με αποτέλεσμα να είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντεπεξέλθουν στις καθημερινές τους υποχρεώσεις.

Την ασφυκτική κατάσταση που αντιμετωπίζουν υπογράμμισε στο Orange Press Agency ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Θεόδωρος Ραϊσάκης: «Μετά σχεδόν δύο μήνες στα μπλόκα, η κυβέρνηση συνεχίζει την κοροϊδία, λέγοντας ότι μας ικανοποίησε τα περισσότερα αιτήματα. Δυστυχώς, δεν μας έδωσε σχεδόν απολύτως τίποτα. Ακόμα και για το ρεύμα, που είπε 7 λεπτά, τα μπλε τιμολόγια που δίνει -που είναι υποτίθεται σταθερά- είναι 8,5 λεπτά.

Εμείς ζητούσαμε 7 και δεν μας έδωσε τίποτα. Για τις εγγυημένες τιμές, ούτε καν το συζήτησε. Για τα εμβόλια των ζώων που θανατώνονται, ούτε καν το συζήτησε. Για το κόστος παραγωγής, ούτε καν το συζήτησε».

Ο κ. Ραϊσάκης τόνισε ότι η παρατεταμένη κρίση που επικρατεί στην ύπαιθρο έχει φέρει τους αγρότες σε πλήρες αδιέξοδο και σε ένα σημείο «που πλέον δεν μπορούμε να επιβιώσουμε στα χωράφια μας. Πρέπει να σηκωθούμε να πάμε μετανάστες εμείς αν δεν μας δώσει κάτι· είμαστε τελειωμένοι».

Προκειμένου να δείξει πόσο απελπιστική είναι η κατάσταση ο πρόεδρος των αγροτών στα Χανιά ανέφερε πως το ταξίδι από την Κρήτη, παρότι μεγάλο, επέφερε πολύ μικρή κόπωση μπροστά σε αυτό που βιώνουν καθημερινά: «Κούραση νιώθουμε στα χωράφια μας που δεν πληρωνόμαστε τον κόπο που κάνουμε, δεν μπορούμε να πληρωθούμε την παραγωγή μας.»

