Στις 13 Φεβρουαρίου, μια ημέρα πριν από τη δημοφιλή γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τους δικούς της Αγίους, τον Ακύλα και την Πρίσκιλλα. Το ζευγάρι θεωρείται η Ορθόδοξη απάντηση στη δυτικής προέλευσης εορτή του Βαλεντίνου, γνωστή και ως «η γιορτή των ερωτευμένων».

Αν και δεν υπάρχουν ιστορικά στοιχεία για το πρόσωπο του «Αγίου Βαλεντίνου» και η Καθολική Εκκλησία δεν περιλαμβάνει τη γιορτή στο επίσημο εορτολόγιό της, η 14η Φεβρουαρίου έχει καθιερωθεί παγκοσμίως ως ημέρα αφιερωμένη στους ερωτευμένους.

Οι Άγιοι Ακύλας και Πρίσκιλλα, που τιμώνται από την Ορθόδοξη παράδοση, αναγνωρίζονται ως οι προστάτες του χριστιανικού ζευγαριού και αποτελούν ιστορικά πρόσωπα.

Οι Άγιοι Απόστολοι Ακύλας και Πρίσκιλλα ήταν ζευγάρι Ιουδαίων και καταγόταν από τον Πόντο. Κατοικούσαν στην Κόρινθο και εξασκούσαν το επάγγελμα του σκηνοποιού. Ήταν δε άνθρωποι ενάρετοι και ευσεβείς.

Όταν ο Απόστολος Παύλος, επισκέφθηκε την Κόρινθο, για να διδάξει την ορθόδοξη πίστη, το ζεύγος του προσέφερε θερμή φιλοξενία καθώς είχε εντυπωσιαστεί με το κήρυγμά του. Τόσο τους άγγιξε ο φλογερός και σωτήριος λόγος του Απόστολου, ώστε αφού κατηχήθηκαν και βαπτίσθηκαν από αυτόν, αποφάσισαν να τον ακολουθήσουν στις περιοδείες του ως βοηθοί του. O Απόστολος εντυπωσιάσθηκε τόσο από τις αρετές και τη χριστιανική τους δράση ώστε τους μνημονεύει στις επιστολές του γράφοντας ότι για τις προσφερθείσες υπηρεσίες τους και το θάρρος είναι ευγνώμων όχι μόνον εκείνος, αλλά και όλες οι εκκλησίες των εθνών.

Αργότερα οι διώκτες του χριστιανισμού τούς συνέλαβαν και αποκεφάλισαν τούς Αγίους χαρίζοντάς τους μαζί με τον τίτλο των Αποστόλων και τον τίτλο των Μαρτύρων.

Ο Ακύλας και η Πρίσκιλλα έμειναν ενωμένοι και αγαπημένοι μέχρι και την τελευταία στιγμή, αφού σύμφωνα με την Ακολουθία του Όρθρου, όταν ο Ακύλας είδε την γυναίκα του να αποκεφαλίζεται και να μαρτυρεί είπε : «Μπορώ να μην φανώ άνδρας εγώ, ανάλογα προς την γυναίκα μου ανδρείος και πρόθυμος για αποκεφαλισμό για την Πίστη του Χριστού;» και την ακολούθησε στον θάνατο.