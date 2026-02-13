Η Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων και Περιχώρων ανακοίνωσε τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της, κατόπιν των αρχαιρεσιών που διεξήχθησαν στις 8 και 9 Φεβρουαρίου 2026, σε συνέχεια της γενικής συνέλευσης της 1ης Φεβρουαρίου 2026.

Μετά την αποχώρηση του απερχόμενου προέδρου και πρώτου σε ψήφους από τις εκλογές, Παναγιώτη Σαχινίδη για λόγους υγείας που δεν του επιτρέπουν την συνέχιση του έργου του για την ανάδειξη του κλάδου και σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

Πρόεδρος: Ιάσων Καπλάνης

Αντιπρόεδρος: Γρηγόριος Ρεμούνδος

Γενικός Γραμματέας: Φώτιος Αγγελάτος

Ταμίας: Γεώργιος Δήμος

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου: Αριστείδης Βεκρής, Χαράλαμπος Βλάχος, Παρασκευή Γκίκα, Παναγιώτα Ηλία, Γεώργιος Μουρελάτος, Αθανάσιος Ρούπας, Κωνσταντίνος Στούπης, Πέτρος Στρατής, και Κωνσταντίνος Τσάλλης.

«Σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων για τον κλάδο της αρτοποιίας, η ενότητα και η συλλογική δράση αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της προοπτικής του επαγγέλματος. Η Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων και Περιχώρων και το νέο ΔΣ απευθύνει κάλεσμα συσπείρωσης προς όλα τα μέλη της, με στόχο την από κοινού προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων και την ενίσχυση του κλάδου» καταλήγει η ανακοίνωση.