Ακατάσχετα επιδόματα και κοινωνικές παροχές προστατεύονται πλήρως από τη νομοθεσία, ακόμη και σε περιπτώσεις ύπαρξης οφειλών. Το πλαίσιο αυτό έχει στόχο να διασφαλίσει ότι οι πολίτες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες διατηρούν ένα ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης, χωρίς τον κίνδυνο κατάσχεσης των βασικών τους εισοδημάτων.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες ρυθμίσεις, ακατάσχετα παραμένουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, το επίδομα ενοικίου, η εφάπαξ ενίσχυση χαμηλοσυνταξιούχων, το επίδομα ανεργίας, το επίδομα θέρμανσης, τα προνοιακά επιδόματα και η διατροφή ανήλικου τέκνου.

Επιπλέον, δεν υπόκεινται σε κατάσχεση οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ προς αγρότες, καθώς και τα χρηματικά έπαθλα που προκύπτουν από τη φορολοταρία.

Για την πλήρη προστασία των παραπάνω ποσών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δήλωση ακατάσχετου λογαριασμού μέσω της ΑΑΔΕ. Η διαδικασία αυτή εξασφαλίζει ότι τα επιδόματα και οι παροχές παραμένουν απρόσβλητα από τυχόν δεσμεύσεις.

Η έγκαιρη ενεργοποίηση του ακατάσχετου λογαριασμού αποτελεί κρίσιμο βήμα για την οικονομική ασφάλεια των δικαιούχων. Η ενημέρωση και η γνώση των δικαιωμάτων τους είναι ιδιαίτερα σημαντική, ειδικά σε περιόδους αυξημένης οικονομικής πίεσης.