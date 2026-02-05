Ξεκίνησε η μεγάλη διανομή επιδομάτων και παροχών σε δεκάδες χιλιάδες δικαιούχους, με περισσότερα από 74 εκατομμύρια ευρώ να καταβάλλονται σταδιακά μέσω του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ. Οι πληρωμές, που περιλαμβάνουν επιδόματα ανεργίας, εφάπαξ παροχές, άδειες μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης, αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στην εβδομάδα, προσφέροντας σημαντική οικονομική ανάσα σε χιλιάδες πολίτες.

Καταβολές από τον e-ΕΦΚΑ

Στις 3 Φεβρουαρίου θα δοθούν 298.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ.

Στις 5 Φεβρουαρίου προβλέπεται η καταβολή 16,32 εκατομμυρίων ευρώ σε 34.461 δικαιούχους για παροχές όπως επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, ατυχημάτων και έξοδα κηδείας.

Από τις 2 έως τις 6 Φεβρουαρίου θα διατεθούν 10,3 εκατομμύρια ευρώ σε 550 δικαιούχους, κατόπιν έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ παροχές.

Πληρωμές από τη ΔΥΠΑ

Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει συνολικά 28 εκατομμύρια ευρώ σε 46.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές.

Επιπλέον, 1 εκατομμύριο ευρώ θα δοθεί σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Παράλληλα, 18 εκατομμύρια ευρώ θα καταβληθούν σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Τέλος, 85.000 ευρώ θα λάβει ένας δικαιούχος του προγράμματος «Σπίτι μου».