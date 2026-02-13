Το επίδομα των 200 ευρώ για μακροχρόνια ανέργους αποτελεί ένα σημαντικό «δίχτυ ασφαλείας» για όσους παραμένουν χωρίς εργασία για μεγάλο διάστημα. Το ποσό αυτό καταβάλλεται απευθείας στον δικαιούχο και έχει συγκεκριμένα κριτήρια, καθώς αφορά Έλληνες πολίτες, αλλά και κατοίκους κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι ασφαλισμένοι κατά της ανεργίας. Στην πράξη, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν προϋποθέσεις ηλικίας, διάρκειας ανεργίας και εισοδηματικά κριτήρια, ενώ η αίτηση για τη λήψη του επιδόματος πρέπει να υποβληθεί μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από τη λήξη προηγούμενης επιδότησης. Στόχος του μέτρου είναι να στηρίξει όσους βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, προσφέροντας ένα σταθερό εισόδημα για έως και 12 μήνες.

Προϋποθέσεις χορήγησης

1. Ηλικία: Οι δικαιούχοι πρέπει να είναι από 20 έως 66 ετών. Ως ημερομηνία αναφοράς για τη συμπλήρωση του 20ού ή του 66ου έτους λαμβάνεται η ημερομηνία γέννησης, ενώ κρίσιμος χρόνος για τη συνδρομή της προϋπόθεσης είναι η ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

2. Εξάντληση 12μηνης τακτικής επιδότησης ανεργίας: Το δικαίωμα αφορά όσους έχουν ολοκληρώσει 12 μήνες επιδότησης, ακόμη και αν αυτή δόθηκε τμηματικά. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός δύο μηνών από τη λήξη της επιδότησης.

Οι επιδοτούμενοι λόγω συνέχισης, βάσει του άρθρου 20 του ν.δ. 2961/54, που δεν έχουν συμπληρώσει 12μηνη αδιάλειπτη εγγραφή στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά τη λήξη της επιδότησης, μπορούν να υποβάλουν αίτηση εντός δύο μηνών από τη συμπλήρωση του 12μηνου.

Προσοχή: Δεν είναι δικαιούχοι όσοι έχουν εγκριτική απόφαση επιδότησης διάρκειας μικρότερης των δώδεκα μηνών.

3. Συμπλήρωση 12μηνης αδιάλειπτης ανεργίας: Ο αιτών πρέπει να παραμένει εγγεγραμμένος στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ για συνεχόμενο διάστημα ενός έτους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

4. Οικογενειακό εισόδημα: Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 586,08 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο.

Ανήλικο θεωρείται κάθε παιδί που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Για παράδειγμα, ένας δικαιούχος με δύο ανήλικα τέκνα δεν πρέπει να έχει εισόδημα άνω των 11.172,16 ευρώ.

Σημείωση: Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα υπολογίζεται το συνολικό φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο εισόδημα του προηγούμενου οικονομικού έτους του ανέργου, της συζύγου και των ανήλικων τέκνων, εξαιρουμένων των αποζημιώσεων απόλυσης.

Δεν προσμετρώνται στο εισόδημα τα επιδόματα ανεργίας, ασθενείας, μητρότητας και το ίδιο το επίδομα μακροχρονίως ανέργων. Για άγαμους ενήλικες, ως οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το ατομικό.

Ύψος επιδόματος

Το επίδομα μακροχρονίως ανέργων ανέρχεται σε 200 ευρώ μηνιαίως και καταβάλλεται προσωπικά στον δικαιούχο για όσο διάστημα παραμένει άνεργος, χωρίς να υπερβαίνει τους 12 μήνες.

Το επίδομα είναι προσωποπαγές, δεν επιδέχεται προσαυξήσεις και δεν μεταβιβάζεται σε τρίτα πρόσωπα.

Νομοθετικό πλαίσιο

Η χορήγηση του επιδόματος βασίζεται στις ακόλουθες διατάξεις:

• Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α 222), άρθρο πρώτο, παρ. ΙΑ, υποπαράγραφος ΙΑ 1.

• 44137/613/18-12-13 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β 3253)