Ηλικιακές: Ο/η αιτών/ούσα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του/της. Στις περιπτώσεις ζεύγους αρκεί ένας εκ των δύο να πληροί το ηλικιακό κριτήριο.

Εισοδηματικές: Το ετήσιο φορολογητέο, πραγματικό ή τεκμαρτό καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, εισόδημα του ανασφάλιστου υπερήλικα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 4.320€, για τα δε ανασφάλιστα ζεύγη το ποσό των 8.640 €.

Ασφαλιστικές: Δεν λαμβάνουν οι ίδιοι ή ο/η σύζυγός τους για συνταξιοδότηση από φορέα ημεδαπής ή αλλοδαπής, με εξαίρεση τη Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (ν. 1296/1982) και το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (άρθρο 93 του ν. 4387/2016).

Ιδιοκτησιακές: Δεν έχουν οι ίδιοι ή ο/η σύζυγός τους ή το έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης ή αμφότεροι από κοινού πλήρες δικαίωμα (100%) κυριότητας, επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητο με χρήση κατοικίας, δεν τους έχει παραχωρηθεί δωρεάν ακίνητο για τη στέγασή τους, ούτε έχουν μεταβιβάσει μετά τη δημοσίευση του ν.4756/2020 με συμβολαιογραφική πράξη γονικής παροχής ή δωρεάς το ανωτέρω δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας σε τέτοιο ακίνητο.

Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης: Οι αιτούντες δεν φιλοξενούν τρίτα άτομα ή δεν διαβιούν σε προνοιακό ίδρυμα κλειστής φροντίδας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις φιλοξενίας: α) ανηλίκου με το οποίο ο αιτών ή η σύζυγός του συνδέεται με συγγένεια α΄ ή β΄ βαθμού, β) ατόμου με αναπηρία διαπιστωμένη από τα αρμόδια κατά νόμο όργανα, συνδεόμενο με τον αιτούντα ή τον σύζυγό του ή το έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης με συγγένεια α΄ ή β βαθμού.

Εργασιακές: Ο/Η αιτών/ουσα ή ο/η σύζυγός τους ή το έτερο μέρος συμβίωσης, δεν εργάζονται.

Οικονομικές: Οι αιτούντες ή οι σύζυγοί τους ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης δεν λαμβάνουν το επίδομα στέγασης του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 ή άλλο επίδομα για τον ίδιο σκοπό. Η μισθούμενη κατοικία δεν είχε παραχωρηθεί άνευ ανταλλάγματος στον αιτούντα οποτεδήποτε πριν την υποβολή της αίτησης.

Εισοδηματικές: Το συνολικό ύψος των καταθέσεων δεν ξεπερνάει το ποσό των 7.000 €, ενώ σε περίπτωση ζεύγους το ποσό των 10.500 €.

Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης: Ο/η αιτών/ούσα ή τουλάχιστον ένας εκ του ζεύγους των ανασφαλίστων διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 12 έτη πριν την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος.