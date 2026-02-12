Το Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφαλίστων Υπερηλίκων απευθύνεται σε ανασφάλιστους υπερήλικες άνω των 67 ετών που μισθώνουν την κύρια κατοικία τους.
Το ύψος του επιδόματος ισούται με το ποσό του συμφωνηθέντος μισθώματος, με ανώτατο όριο το ποσό των 362€.
Ομάδα – Στόχος
- Ανασφάλιστοι μοναχικοί υπερήλικες άνω των 67 ετών που μισθώνουν την κύρια κατοικία τους.
- Ζεύγος ανασφαλίστων, που συνδέονται με γάμο ή με σύμφωνο συμβίωσης και τουλάχιστον ένας εκ των δύο έχει συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του.
Προϋποθέσεις
Ηλικιακές: Ο/η αιτών/ούσα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του/της. Στις περιπτώσεις ζεύγους αρκεί ένας εκ των δύο να πληροί το ηλικιακό κριτήριο.
Εισοδηματικές: Το ετήσιο φορολογητέο, πραγματικό ή τεκμαρτό καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, εισόδημα του ανασφάλιστου υπερήλικα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 4.320€, για τα δε ανασφάλιστα ζεύγη το ποσό των 8.640 €.
Ασφαλιστικές: Δεν λαμβάνουν οι ίδιοι ή ο/η σύζυγός τους για συνταξιοδότηση από φορέα ημεδαπής ή αλλοδαπής, με εξαίρεση τη Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (ν. 1296/1982) και το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (άρθρο 93 του ν. 4387/2016).
Ιδιοκτησιακές: Δεν έχουν οι ίδιοι ή ο/η σύζυγός τους ή το έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης ή αμφότεροι από κοινού πλήρες δικαίωμα (100%) κυριότητας, επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητο με χρήση κατοικίας, δεν τους έχει παραχωρηθεί δωρεάν ακίνητο για τη στέγασή τους, ούτε έχουν μεταβιβάσει μετά τη δημοσίευση του ν.4756/2020 με συμβολαιογραφική πράξη γονικής παροχής ή δωρεάς το ανωτέρω δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας σε τέτοιο ακίνητο.
Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης: Οι αιτούντες δεν φιλοξενούν τρίτα άτομα ή δεν διαβιούν σε προνοιακό ίδρυμα κλειστής φροντίδας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις φιλοξενίας: α) ανηλίκου με το οποίο ο αιτών ή η σύζυγός του συνδέεται με συγγένεια α΄ ή β΄ βαθμού, β) ατόμου με αναπηρία διαπιστωμένη από τα αρμόδια κατά νόμο όργανα, συνδεόμενο με τον αιτούντα ή τον σύζυγό του ή το έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης με συγγένεια α΄ ή β βαθμού.
Εργασιακές: Ο/Η αιτών/ουσα ή ο/η σύζυγός τους ή το έτερο μέρος συμβίωσης, δεν εργάζονται.
Οικονομικές: Οι αιτούντες ή οι σύζυγοί τους ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης δεν λαμβάνουν το επίδομα στέγασης του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 ή άλλο επίδομα για τον ίδιο σκοπό. Η μισθούμενη κατοικία δεν είχε παραχωρηθεί άνευ ανταλλάγματος στον αιτούντα οποτεδήποτε πριν την υποβολή της αίτησης.
Εισοδηματικές: Το συνολικό ύψος των καταθέσεων δεν ξεπερνάει το ποσό των 7.000 €, ενώ σε περίπτωση ζεύγους το ποσό των 10.500 €.
Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης: Ο/η αιτών/ούσα ή τουλάχιστον ένας εκ του ζεύγους των ανασφαλίστων διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 12 έτη πριν την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος.
Αίτηση
Η υποβολή αίτησης μπορεί να πραγματοποιηθεί διαμέσου των αρμοδίων υπηρεσιών των Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμων και των Κέντρων Κοινότητας.
