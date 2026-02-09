Η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος παραμένει προτεραιότητα για την ελληνική πολιτεία, με τη Δυτική Μακεδονία να καταγράφεται ως η πλέον ευάλωτη περιφέρεια της χώρας σε επίπεδο πληθυσμιακής συρρίκνωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση επεκτείνει το πιλοτικό πρόγραμμα μετεγκατάστασης που ξεκίνησε από τον Έβρο, εντάσσοντας πλέον και τους νομούς Κοζάνης και Γρεβενών στις Περιφερειακές Ενότητες όπου θα εφαρμόζεται.

Το πρόγραμμα, το οποίο αρχικά αφορούσε έξι περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, από Καστοριά, Κιλκίς, Σέρρες, Φλώρινα, Πέλλα και Δράμα, διευρύνει τον κύκλο των δικαιούχων.

Από τώρα και στο εξής, επιδοτήσεις θα μπορούν να λάβουν:

Έλληνες του εξωτερικού που επιθυμούν να επιστρέψουν στην πατρίδα,

φοιτητές που σπούδασαν στις συγκεκριμένες περιοχές και θέλουν να παραμείνουν,

ένστολοι,

«ψηφιακοί νομάδες»,

συνταξιούχοι που επιλέγουν να επιστρέψουν στον τόπο καταγωγής τους.

Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 10.000 ευρώ, με το 50% του ποσού (5.000 ευρώ) να καταβάλλεται πριν από τη μετεγκατάσταση, προσφέροντας άμεση υποστήριξη στους συμμετέχοντες. Το πρόγραμμα επιτρέπει τη μετεγκατάσταση ακόμη και σε μικρούς οικισμούς, αφού δεν τίθενται πλέον πληθυσμιακοί περιορισμοί.

Όπως επισήμανε και ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του, το πρόγραμμα δεν αποτελεί πανάκεια για την αντιμετώπιση του σύνθετου και πολυπαραγοντικού δημογραφικού ζητήματος. Αντιθέτως, πρόκειται για ένα στοχευμένο εργαλείο, που ενισχύει μια ευρύτερη εθνική στρατηγική, συμβάλλοντας στην ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών, την αναζωογόνηση της αγοράς εργασίας και τη δημιουργία νέων ευκαιριών σε περιοχές που αντιμετωπίζουν πληθυσμιακή συρρίκνωση.

Με την επέκταση του προγράμματος σε νέες περιοχές και ομάδες δικαιούχων, η κυβέρνηση στέλνει μήνυμα ότι η δημογραφική αναζωογόνηση μπορεί να συνδυαστεί με επενδυτικές, εκπαιδευτικές και ψηφιακές πρωτοβουλίες, ενισχύοντας την οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα της περιφέρειας.

Το νομοσχέδιο που ενσωματώνει τη νέα φάση του Προγράμματος Μετεγκατάστασης αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση στις αρχές Μαρτίου.