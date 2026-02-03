Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, ανακοίνωσε την επέκταση του Προγράμματος Μετεγκατάστασης στους νομούς Κοζάνης και Γρεβενών, σε απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή.

Την επέκταση του Προγράμματος Μετεγκατάστασης στους νομούς Κοζάνης και Γρεβενών ανακοίνωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, παρουσία των βουλευτών Κοζάνης Στάθη Κωνσταντινίδη και Μιχάλη Παπαδόπουλου και Γρεβενών Αθανάσιου Σταυρόπουλου, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή.

Είχε προηγηθεί σειρά συναντήσεων και ουσιαστικών συζητήσεων με τους βουλευτές, ώστε η επέκταση του Προγράμματος να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και να ενισχύει την προοπτική παραμονής και εγκατάστασης στις περιοχές αυτές.

Όπως τόνισε η υπουργός, η διεύρυνση του Προγράμματος θα ενταχθεί στο πρώτο νομοσχέδιο του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για το 2026, μαζί με τις έξι Περιφερειακές Ενότητες για τις οποίες η επέκταση έχει ήδη ανακοινωθεί (Καστοριάς, Κιλκίς, Σερρών, Φλώρινας, Πέλλας και Δράμας), στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το Δημογραφικό.

Η Δυτική Μακεδονία, όπως υπογράμμισε, αποτελεί δημογραφικά την πιο ευάλωτη Περιφέρεια της χώρας, καταγράφει τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή συρρίκνωση και δέχεται έντονη οικονομική και κοινωνική πίεση λόγω της απολιγνιτοποίησης. Για τον λόγο αυτό, το υπουργείο προχωρά στην ενίσχυσή της, εντάσσοντας και τους νομούς Κοζάνης και Γρεβενών στη νέα φάση του Προγράμματος Μετεγκατάστασης.

Η φάση αυτή συνοδεύεται από ουσιαστικές βελτιώσεις, όπως την εξίσωση της οικονομικής ενίσχυσης στα 10.000 ευρώ για όλους τους δικαιούχους, τη διεύρυνση του Προγράμματος σε περισσότερες περιοχές –συμπεριλαμβανομένων και των πρωτευουσών νομών που καταγράφουν πληθυσμιακή μείωση– αλλά και σε περισσότερες κατηγορίες πολιτών (Έλληνες του εξωτερικού, απόφοιτους πανεπιστημίων που επιλέγουν να παραμείνουν και να εργαστούν στον τόπο σπουδών τους, τηλεργαζόμενους, καθώς και συνταξιούχους που αποφασίζουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε δημογραφικά ευάλωτες περιοχές), καθώς και την καταβολή της πρώτης δόσης πριν από τη μετεγκατάσταση.

«Το δημογραφικό δεν αντιμετωπίζεται με ένα μέτρο ούτε με έναν νόμο. Απαιτεί συνέπεια, χρόνο και πολιτικές που λειτουργούν συνδυαστικά. Αφορά το πώς στηρίζουμε την οικογένεια, πώς κρατάμε ζωντανές τις τοπικές κοινωνίες και πώς δίνουμε προοπτική στις πιο ευάλωτες περιοχές της χώρας», δήλωσε η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Το νομοσχέδιο που ενσωματώνει τη νέα φάση του Προγράμματος Μετεγκατάστασης αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση στις αρχές Μαρτίου.