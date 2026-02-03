Η κυβέρνηση προχωρά σε ριζική αναμόρφωση του προγράμματος μετεγκατάστασης, μετατρέποντάς το σε ολοκληρωμένο εργαλείο αντιμετώπισης της δημογραφικής συρρίκνωσης.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου ανακοίνωσε αυξημένες οικονομικές ενισχύσεις ύψους 10.000 ευρώ για όσους επιλέξουν να μετακινηθούν σε συγκεκριμένους δήμους.

Το μέτρο αφορά «βοήθημα» και όχι αυτοτελές κίνητρο, με στόχο να υποστηριχθούν όσοι θέλουν να επιστρέψουν στον τόπο τους ή να μετακινηθούν σε απομακρυσμένες περιοχές.

Η κυβέρνηση δρομολογεί ριζική αναμόρφωση του προγράμματος μετεγκατάστασης, μετατρέποντάς το από περιορισμένης κλίμακας πιλοτική δράση σε ένα ολοκληρωμένο εργαλείο αντιμετώπισης της δημογραφικής συρρίκνωσης και ενίσχυσης της περιφέρειας.

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100.3, παρουσίασε το νέο πλαίσιο, το οποίο προβλέπει αυξημένες οικονομικές ενισχύσεις και ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη του μέτρου.

Όπως ανέφερε, «Είναι μία επιπλέον βοήθεια που σχεδιάσαμε και δίνουμε σε όλους όσοι θέλουν να πάνε σε συγκεκριμένους δήμους… έτσι ώστε να πάρουν από το κράτος 10.000 ευρώ… για να γυρίσουν στον τόπο τους ή να πάνε σε αυτούς τους μακρινούς και πολύ όμορφους τόπους». Η υπουργός διευκρίνισε ότι πρόκειται για «βοήθημα» και όχι για αυτοτελές κίνητρο.

Οι αλλαγές και η νέα στόχευση

Η εμπειρία από την πιλοτική εφαρμογή στον Έβρο οδήγησε σε σημαντικές διορθώσεις, καθώς από τις εκατοντάδες αιτήσεις που υποβλήθηκαν, ελάχιστες πληρούσαν τελικά τα κριτήρια.

Το πρόγραμμα επεκτείνεται πλέον σε έξι νέες περιοχές της χώρας: Καστοριά, Φλώρινα, Κιλκίς, Πέλλα, Δράμα και την περιοχή των Φερών, όπου παρατηρείται έντονη πληθυσμιακή μείωση.

Παράλληλα, καταργείται ο αποκλεισμός των αστικών κέντρων, καθώς η ενίσχυση θα μπορεί να δοθεί και για εγκατάσταση στην πρωτεύουσα ενός νομού, εφόσον δεν παρουσιάζει δημογραφική άνοδο.

Η οικονομική ενίσχυση καθορίζεται ενιαία στις 10.000 ευρώ, ανεξάρτητα από το μέγεθος του οικισμού. Παράλληλα, διευρύνεται σημαντικά ο κύκλος των δικαιούχων.

Επιπλέον, αίρεται η προϋπόθεση ύπαρξης μόνιμης διεύθυνσης στην Ελλάδα, ενώ προβλέπεται δυνατότητα προκαταβολής της ενίσχυσης και πρόσβαση για ψηφιακούς νομάδες.

Διδάγματα από την πιλοτική φάση

Η υπουργός αναφέρθηκε ανοιχτά στις δυσκολίες της πρώτης εφαρμογής του μέτρου. Όπως είπε, «Βρήκαμε ότι εκ της πράξεως μόνο δύο ήταν αυτές οι οποίες πληρούσαν τις προδιαγραφές… η συντριπτική πλειοψηφία αυτών που έκαναν αίτηση ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν ήδη εκεί».

Η βασική προϋπόθεση που παραμένει είναι η αποδεδειγμένη διαμονή των ενδιαφερομένων σε άλλη περιοχή τα τελευταία πέντε χρόνια, ώστε να εξασφαλιστεί πραγματική μετακίνηση πληθυσμού.

Το πρόγραμμα για τον Έβρο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, ενώ το νέο, διευρυμένο πλαίσιο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή τον Μάρτιο του 2026.

Παρά τον αρχικά περιορισμένο προϋπολογισμό, η πολιτική ηγεσία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης των πόρων. Όπως σημείωσε η Δόμνα Μιχαηλίδου, «Έχουμε πει και με τον ίδιο τον πρωθυπουργό ότι θα παραμετροποιηθεί έτσι ώστε να καλύψει τις ανάγκες του δημογραφικού», υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει βιώσιμες αιτήσεις μετεγκατάστασης.