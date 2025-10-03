Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση που αφορά τις συνθήκες θανάτου της ηθοποιού Μαίρης Χρονοπούλου, την έρευνα για την οποία έχει αναλάβει πλέον το Τμήμα Ανθρωποκτονιών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η ηθοποιός πέθανε από εγκληματική ενέργεια ή από ατύχημα.

Η Μαίρη Χρονοπούλου έφυγε από τη ζωή στις 6 Οκτωβρίου 2022, όταν μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, έπειτα από πτώση στις σκάλες του σπιτιού της. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες του ατυχήματος. Ο φίλος και επικοινωνιολόγος της αείμνηστης ηθοποιού, Γιάννης Αρμουτίδης, της είχε πάρει συνέντευξη λίγο πριν φύγει από τη ζωή. Αποσπάσματα της συνέντευξης παρέμειναν στο «συρτάρι» και δεν είδαν ποτέ το φως της δημοσιότητας, ωστόσο τώρα αποτελούν κομμάτι του παζλ, που εάν συναρμολογηθεί θα οδηγήσει στη λύση του «μυστηρίου» των συνθηκών θανάτου της, καθώς το περιβάλλον της πιστεύει, ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Ηχητικό ντοκουμέντο από τη συνέντευξη αυτή της Μαίρης Χρονοπούλου ακούστηκε αποκλειστικά στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα». Σύμφωνα με τον κ. Αρμουτίδη, η Μαίρη Χρονοπούλου δεχόταν απειλές, αλλά δεν ήθελε να μιλήσει εκτεταμένα γι’ αυτό. Στη συνέντευξή της πάντως αποκάλυψε, ότι ήθελε να φύγει από την Παιανία και το αρχοντικό σπίτι της που της παρείχε όλες τις ανέσεις και να ζήσει στο κέντρο της Αθήνας. «Η ζωή μου δε νομίζω ότι είναι τίποτα το πρωτότυπο. Λέω να φύγω από την Παιανία, αρκετά χρόνια ήθελα να ζήσω βουκολικά. Με έχει πιάσει μανία να κατέβω στο κέντρο και πάλι» είπε χαρακτηριστικά.

Σε επισήμανση δε του κ. Αρμουτίδη, ότι είχε δώσει ιστορικά πάρτι σε αυτήν την κατοικία και ιδιαίτερα στο χώρο της πισίνας, η ηθοποιός είχε πει «τώρα δε έχω όρεξη για πολλά πάρτι. Η πισίνα μου, πήγα να πνιγώ πέρσι κι έτσι την παράτησα. Δεν ξέρω, τα βαριέμαι όλα. Άρχισα και βαριέμαι. Θέλω κέντρο». Η ηθοποιός θεωρούσε πιο ασφαλές μέρος το κέντρο της πρωτεύουσας, καθώς το σπίτι της στην Παιανία δεν είχε κοντά τίποτα άλλο και σε περίπτωση ανάγκης, δεν θα ήταν εύκολη η βοήθεια, όπως λέει ο κ. Αρμουτίδης.

Η Αστυνομία γνωρίζει για τις απειλές, αλλά και για τα λεγόμενα αυτά της Μαίρης Χρονοπούλου και αναμένονται εξελίξεις το επόμενο διάστημα.