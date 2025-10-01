Ο δικηγόρος και φίλος της Μαίρης Χρονοπούλου, Δημήτρης Χατζημιχάλης, μίλησε σχετικά με την υπόθεση του θανάτου της, για την οποία έχει εκφράσει επίσημα αμφιβολίες όσον αφορά τις συνθήκες του.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ ανέφερε εξήγησε τι πιστεύει ότι έχει συμβεί και πώς έχει καταλήξει στο συμπέρασμα: «Δυο χρόνια σχεδόν συμπληρώνονται από τον θάνατο της αείμνηστης πολυαγαπημένης μας, Μαίρης Χρονοπούλου, και δυστυχώς ακόμα είμαστε στο σκοτάδι. Δηλαδή δεν έχουν διερευνηθεί οι συνθήκες τραυματισμού και εντεύθεν θανάτου της. Βρέθηκε τραυματισμένη στο σπίτι της, με κυριολεκτικά σπασμένο το κεφάλι, ένα τραύμα στο μέτωπο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αιμάτωμα και εξ αιτίας του αιματώματος αυτού απεβίωσε. Όλο αυτό το διάστημα που ήταν στο νοσοκομείο, ήταν στην εντατική. Δεν ανέκτησε τις αισθήσεις της. Δυστυχώς δεν μάθαμε πώς χτύπησε, πώς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, δεν βρέθηκε το νοσοκομειακό, για ποιο λόγο δεν ειδοποιήθηκε αμέσως η αστυνομία και το 166. Μεταφέρθηκε με κάποιο νοσοκομειακό, το οποίο όμως δεν ξέρουμε ποιο είναι, ιδιωτικό νοσοκομειακό».

Ερωτηθείς αν εκφράζει αμφιβολίες ή είναι πεπεισμένος ότι έχει συμβεί κάτι άλλο και πιθανώς εγκληματική ενέργεια απάντησε: « Εμείς είμαστε πεπεισμένοι ότι είναι εγκληματική ενέργεια. Πρώτα, πρώτα εξαφανίστηκαν όλα τα τιμαλφή της. Δεν υπάρχουν, δεν βρέθηκαν χρήματα, δεν βρέθηκαν κοσμήματα, όλα τα αντικείμενα αξίας έχουν εξαφανιστεί. Έγινε μετά από δική μας αίτηση στο Ειρηνοδικείο Κρωπίας, διορίστηκε επιτροπή με συμβολαιογράφο και πραγματογνώμονες να κάνουν απογραφή και εκτίμηση και η αξία βρέθηκε ότι είναι 4.500 ευρώ, όλο το σπίτι. Ήταν γεμάτο αντικείμενα αξίας, είχε χρήματα, πολλά χρήματα, είχε κοσμήματα, ακόμα και το ρολόι του φίλου της, του Κούρκουλου. Λοιπόν, όλα αυτά παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.

Επιπλέον, δυστυχώς για μια ακόμα φορά η ιατροδικαστική υπηρεσία δεν έκανε τη δουλειά της, δεν τήρησε το πρωτόκολλο, δεν ήλθε να κάνει αυτοψία. Αντέγραψε απλώς το πιστοποιητικό του Ευαγγελισμού, που λέει ότι απεβίωσε λόγω αιματώματος. Πώς έγινε όμως το τραυματισμός και προκλήθηκε το αιμάτωμα; Δεν μας το λέει. Και υπάρχουν και άλλα πολλά κενά στην υπόθεση, δεν έχει γίνει άρση απορρήτου τηλεπικοινωνιών να δούμε ποιοι ήταν εκείνο το βράδυ εκεί, δεν έχει γίνει καθόλου εμπεριστατωμένος έλεγχος στην υπόθεση αυτή». Και συνέχισε τονίζοντας: «Ακόμα και στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου απευθυνθήκαμε και τελικά έγινε δεκτό το αίτημά μας να πάει η υπόθεση στο Ανθρωποκτονιών γιατί είχε πάει στο Κλεπτών και δεν κάνανε και τίποτα».

Όσον αφορά, για το αν υπάρχουν πρόσωπα συγκεκριμένα που στρέφονται υποψίες τόνισε: «Υπάρχει και μια μάρτυρας η οποία αυτόκλητη εμφανίστηκε, έτυχε πάνω σε κάποιες συζητήσεις, τυχαία, και άκουσε πολύ σημαντικά θέματα και παρόλα αυτά οι αρχές δεν έχουν προχωρήσει. Είναι δηλαδή αδιανόητα όλα αυτά που συμβαίνουν στο κράτος. Εμφανίστηκε μία μάρτυρας με πήρε τηλέφωνο και είπε “κ. Χατζημιχάλη, έχω ας πούμε τύχει να βρεθώ σε συνομιλία για το θέμα της Χρονοπούλου και ξέρω πράγματα τα οποία θέλω να τα καταθέσω”. Συνεννοηθήκαμε, πήγε λοιπόν στην αστυνομία, πήγε στην αστυνομία να δώσει κατάθεση, να σας πω μάλιστα και το άλλο ότι την εξέτασαν έτσι με συνοπτικές διαδικασίες. Δεν πρόλαβε καν να ολοκληρώσει την κατάθεσή της στα γρήγορα. Θέλανε λοιπόν, επιμέναμε και επανήλθε και έκανε συμπληρωματική. Καταλάβατε τώρα πως λειτουργεί το Δημόσιο; Η έρευνα υποτίθεται ότι έχει ανοίξει. Πιέζουμε για να ολοκληρωθεί η έρευνα».