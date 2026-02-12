Κίνδυνος ιλαράς στο Μουντιάλ 2026 προκαλεί ανησυχία στις υγειονομικές αρχές ενόψει της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του καλοκαιριού, λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης σε τρεις από τις χώρες που θα τη φιλοξενήσουν.

Η νόσος εξαπλώνεται με ταχύ ρυθμό στην αμερικανική ήπειρο, με το Μεξικό να καταγράφει ανησυχητική αύξηση κρουσμάτων, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Υγείας της χώρας.

Από το 2025 έως σήμερα έχουν αναφερθεί 9.074 περιστατικά, όπως δήλωσε ο μεξικανός υπουργός Υγείας David Kershenobich, ενώ τουλάχιστον 28 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Το 2025 είχαν καταγραφεί 6.428 κρούσματα και 24 θάνατοι, σύμφωνα με τον Παναμερικανικό Οργανισμό Υγείας (PAHO). Φέτος, τα περιστατικά έχουν αυξηθεί κατά 2.646, με τέσσερις επιπλέον νεκρούς.

Με την επικείμενη άφιξη εκατομμυρίων φιλάθλων από κάθε γωνιά του πλανήτη, ο κίνδυνος διασποράς της νόσου θεωρείται ιδιαίτερα υψηλός.

Οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη και λαμβάνουν μέτρα περιορισμού, ωστόσο η ανησυχία παραμένει έντονη, καθώς τα ποσοστά εμβολιασμού σε ορισμένες περιοχές παραμένουν χαμηλά.

Παράλληλα, ο Παναμερικανικός Οργανισμός Υγείας (PAHO), που υπάγεται στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, εκφράζει σοβαρή ανησυχία για την εξάπλωση της ιλαράς στη Βόρεια Αμερική.

Ο Καναδάς έχει ήδη χάσει το καθεστώς εκρίζωσης της νόσου, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Μεξικό κινδυνεύουν να ακολουθήσουν.

95% των κρουσμάτων στις χώρες του Μουντιάλ

Σύμφωνα με τους New York Times, πέρυσι στις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά σημειώθηκε το 95% των συνολικών κρουσμάτων ιλαράς στην αμερικανική ήπειρο.

Οι τρεις αυτές χώρες θα φιλοξενήσουν το επόμενο καλοκαίρι το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, προσελκύοντας εκατομμύρια επισκέπτες — γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς της νόσου.

Πριν από τη διοργάνωση, στις 13 Απριλίου 2026, θα συνεδριάσει η επιτροπή εμπειρογνωμόνων του PAHO για να αποφασίσει αν θα διατηρηθεί το καθεστώς εκρίζωσης της ιλαράς σε ΗΠΑ και Μεξικό.

Η επιστροφή της ιλαράς στο Μεξικό

Το Μεξικό είχε εξαλείψει την ιλαρά πριν από τρεις δεκαετίες, όμως η νόσος επανεμφανίστηκε, καθώς πολλοί νέοι γονείς δεν εμβολιάζουν τα παιδιά τους.

Η χώρα διαθέτει 28 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου, επαρκείς για να καλύψουν όλα τα παιδιά, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Το μεγαλύτερο Μουντιάλ στην Ιστορία

Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026, που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, αναμένεται να είναι το μεγαλύτερο όλων των εποχών, καθώς θα συμμετάσχουν 48 εθνικές ομάδες αντί για 32.

Η διοργάνωση θα ξεκινήσει στις 8 Ιουνίου 2026 και θα διαρκέσει περίπου έναν μήνα, με τα βλέμματα όλου του κόσμου στραμμένα στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής.