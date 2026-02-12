Ένας δικαστής στη Φλόριντα όρισε ημερομηνία δίκης σε ένα χρόνο για την αγωγή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για συκοφαντική δυσφήμιση ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων εναντίον του BBC σχετικά με μια εκπομπή του Panorama.

Δικαστικά έγγραφα από το Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ, Νότια Περιφέρεια της Φλόριντα, επιβεβαιώνουν ότι ο δικαστής Ρόι Κ. Άλτμαν διέταξε την έναρξη της δίκης στις 15 Φεβρουαρίου του επόμενου έτους.

Η ακροαματική διαδικασία, διάρκειας δύο εβδομάδων, έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δικαστικό Μέγαρο Wilkie D Ferguson Jr στο Μαϊάμι – παρά το γεγονός ότι το BBC έχει λάβει νομικά μέτρα για να προσπαθήσει να απορρίψει την αγωγή.

Το Panorama δέχτηκε κριτική για ένα επεισόδιο του 2024, επειδή έδωσε την εντύπωση ότι ο κ. Τραμπ είχε ενθαρρύνει τους υποστηρικτές του να εισβάλουν στο κτίριο του Καπιτωλίου το 2021.

Ένα απόσπασμα από την ομιλία του στις 6 Ιανουαρίου μονταρίστηκε για να τον δείξει να λέει: «Θα κατεβούμε στο Καπιτώλιο… και θα είμαι εκεί μαζί σας. Και θα πολεμήσουμε. Θα πολεμήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις».

Ο Πρόεδρος ζητά αποζημίωση ύψους έως 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων (7,5 δισεκατομμύρια λίρες) ως απάντηση στην επεξεργασία της ομιλίας, με τους δικηγόρους του να ισχυρίζονται ότι ήταν «ψευδής και δυσφημιστική».

Τώρα, η δικαστική απόφαση που εκδόθηκε χθες επιβεβαιώνει: «Η υπόθεση αυτή θα εκδικαστεί κατά τη διάρκεια του διετούς δικαστικού ημερολογίου που αρχίζει στις 15 Φεβρουαρίου 2027. Οι δικηγόροι όλων των μερών θα εμφανιστούν επίσης σε προγραμματισμένη συνεδρίαση στις 9 Φεβρουαρίου 2027, στις 13:45.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με μεταγενέστερη απόφαση, η δίκη και όλες οι άλλες διαδικασίες της υπόθεσης θα διεξαχθούν στην αίθουσα 12-4 του δικαστηρίου Wilkie D. Ferguson, Jr. U.S. Courthouse, 400 N. Miami Avenue, Miami, Florida 33128».

Οι δικηγόροι του Προέδρου δήλωσαν ότι «το BBC σκόπιμα και κακόβουλα προσπάθησε να παραπλανήσει πλήρως τους θεατές του σε όλο τον κόσμο».

Η αγωγή ζητά αποζημίωση για δύο λόγους: για κατηγορία δυσφήμισης και για παραβίαση του Νόμου της Φλόριντα περί παραπλανητικών και αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

Η καταγγελία της νομικής ομάδας του κ. Τραμπ ισχυρίζεται ότι υπάρχουν «ουσιαστικές αποδείξεις» που καταδεικνύουν ότι το BBC και η ηγεσία του «έτρεφαν κακία προς τον Πρόεδρο Τραμπ, ήθελαν να χάσει τις προεδρικές εκλογές του 2024 και ήταν ανέντιμοι στην κάλυψή τους για τον ίδιο», πριν από τη δημοσίευση του ντοκιμαντέρ Panorama.

Τον περασμένο μήνα, το BBC υπέβαλε αίτηση για απόρριψη της αγωγής, ισχυριζόμενο ότι το δικαστήριο δεν έχει «προσωπική δικαιοδοσία» επί της υπόθεσης, ότι ο τόπος διεξαγωγής της δίκης είναι «ακατάλληλος» και ότι ο κ. Τραμπ «δεν προέβαλε αξίωση».

Η εταιρεία ισχυρίστηκε επίσης ότι δεν δημιούργησε, δεν παρήγαγε και δεν μετέδωσε το ντοκιμαντέρ στη Φλόριντα και ότι ο ισχυρισμός του κ. Τραμπ ότι το ντοκιμαντέρ ήταν διαθέσιμο στις ΗΠΑ μέσω της υπηρεσίας streaming BritBox δεν είναι αληθής.

Επιπλέον, ισχυρίστηκε ότι ο Πρόεδρος δεν κατάφερε να «ισχυριστεί εύλογα» ότι το BBC δημοσίευσε το ντοκιμαντέρ με «πραγματική κακία», την οποία οι δημόσιοι αξιωματούχοι υποχρεούνται να επιδεικνύουν όταν υποβάλλουν αγωγή για δυσφήμιση στις ΗΠΑ.

