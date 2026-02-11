Η τρίωρη συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπένιαμιν Νετανιάχου ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στον Λευκό Οίκο, χωρίς δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους τόσο πριν όσο και μετά το πέρας της. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συνεργασίας και εστίασε κυρίως στο ζήτημα του Ιράν και στις συνεχιζόμενες επαφές της Ουάσινγκτον με την Τεχεράνη.

Ήταν η έβδομη κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο ηγετών μέσα στους τελευταίους δεκατρείς μήνες. Σύμφωνα με ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται υπέρμαχος της συνέχισης των συνομιλιών με στόχο τη σύναψη συμφωνίας με το Ιράν. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «την τελευταία φορά, το Ιράν αποφάσισε ότι ήταν καλύτερο να μην συνάψει συμφωνία και δέχτηκε χτύπημα — κάτι που δεν του βγήκε σε καλό».

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι είχε μια «πολύ καλή συνάντηση» με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ και εκπροσώπους του. Τόνισε ότι η εξαιρετική σχέση μεταξύ των δύο χωρών συνεχίζεται, επισημαίνοντας πως δεν υπήρξε οριστική κατάληξη, πέρα από τη συμφωνία να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ενημέρωσε τον Μπένιαμιν Νετανιάχου πως, εφόσον είναι εφικτό, η επίτευξη συμφωνίας θα ήταν προτιμότερη. Αν όχι, πρόσθεσε, «θα πρέπει απλώς να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα». Παράλληλα, υπενθύμισε ότι το Ιράν είχε δεχθεί το χτύπημα του Midnight Hammer, εκφράζοντας την ελπίδα πως αυτή τη φορά η Τεχεράνη θα κινηθεί πιο «λογικά και υπεύθυνα».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης για την κατάσταση στη Γάζα και τη γενικότερη πρόοδο στην περιοχή. Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για «πραγματική ειρήνη στη Μέση Ανατολή», υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας ΗΠΑ και Ισραήλ για τη σταθερότητα της περιοχής.