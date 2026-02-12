Απορίες και ανησυχία για την υγεία του προκάλεσε η πρόσφατη ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, όταν για λίγα δευτερόλεπτα φάνηκε να έχει δυσκολία στην ομιλία του στο Λευκό Οίκο.

Οι αντίπαλοι του 79χρονου Ρεπουμπλικάνου δεν έχασαν την ευκαιρία να χλευάσουν όσα καταγράφηκαν από τις κάμερες κατά τη διάρκεια της ομιλίας του.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε εκδήλωση όπου ο Αμερικανός πρόεδρος τιμήθηκε ως «Αδιαμφισβήτητος Πρωταθλητής του Άνθρακα». Η βράβευση ήρθε μετά την απόφασή του να δώσει εντολή στο Πεντάγωνο να αξιοποιήσει κρατικές χρηματοδοτήσεις και να προχωρήσει σε συμβάσεις για την ενίσχυση της ηλεκτροπαραγωγής από άνθρακα.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο 79χρονος πρόεδρος φάνηκε να δυσκολεύεται να ολοκληρώσει τη φράση του λέγοντας: «Είμαι περήφανος που επίσημα ονομάζω τον… αδιαμφφφφ…», πριν ακολουθήσουν μερικά δευτερόλεπτα ακατάληπτων λέξεων.

Στη συνέχεια, επανήλθε και ολοκλήρωσε: «Τον αδιαμφισβήτητο πρωταθλητή του όμορφου, καθαρού άνθρακα», προκαλώντας χειροκροτήματα από το κοινό.