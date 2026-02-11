Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προχώρησε σε αύξηση των δασμών στις εισαγωγές από την Ελβετία, ύστερα από μια τεταμένη τηλεφωνική συνομιλία με την πρόεδρο της χώρας, Καρέν Κέλερ-Σούτερ. Η απόφαση του Αμερικανού προέδρου ήρθε ως απάντηση σε αυτό που ο ίδιος χαρακτήρισε «ακατάλληλο τόνο» στη συζήτηση.

«Δεν μου άρεσε ο τρόπος με τον οποίο μας μίλησε, οπότε αντί να της κάνω έκπτωση, τον αύξησα στο 39%», δήλωσε ο Τραμπ, εξηγώντας τη στάση του. Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, αναφέρθηκε λανθασμένα στην Κέλερ-Σούτερ ως πρωθυπουργό της Ελβετίας, αν και εκείνη είναι μέλος του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Συμβουλίου.

🇺🇸🇨🇭 Trump said he raised tariffs on Switzerland because he didn’t like how the Swiss “prime minister” spoke to him. Switzerland doesn’t have a prime minister. That’s where we are. 🤷‍♂️ pic.twitter.com/zZM8utyDNa — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) February 11, 2026

Σε άλλο σημείο, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε: «Έβαλα δασμό 30%, που είναι πολύ χαμηλός. Μετά δέχθηκα ένα επείγον τηλεφώνημα από, νομίζω, την πρωθυπουργό της Ελβετίας, και ήταν πολύ επιθετική αλλά ευγενική – αλλά πολύ επιθετική.»

Αναφορά στο εμπορικό έλλειμμα

Μιλώντας αποκλειστικά στο Fox Business, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Ελβετία επωφελούνταν για χρόνια από χαμηλούς δασμούς στις εξαγωγές της προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως είπε, αυτό είχε συμβάλει στη δημιουργία ενός εμπορικού ελλείμματος ύψους 42 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι δέχθηκε έντονες πιέσεις από Ελβετούς αξιωματούχους για ελάφρυνση των μέτρων, γεγονός που τελικά οδήγησε σε έναν συμβιβασμό. Ωστόσο, δεν διευκρίνισε ποια θα είναι η τελική μορφή των νέων δασμών.

Με πληροφορίες από Ecomic Times