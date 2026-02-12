Ο Τζιμ Ράτκλιφ ζήτησε σήμερα συγγνώμη από όσους προσβλήθηκαν όταν δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είχε «αποικιστεί από μετανάστες», αλλά ο δισεκατομμυριούχος επέμεινε ότι ήταν σημαντικό να θέσει το ζήτημα.

Ο ιδιοκτήτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι «λυπάται που η επιλογή των λέξεων του προσέβαλε ορισμένα άτομα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη». Ωστόσο, πρόσθεσε: «Είναι σημαντικό να τεθεί το ζήτημα της ελεγχόμενης και καλά διαχειριζόμενης μετανάστευσης που υποστηρίζει την οικονομική ανάπτυξη».

Συνέχισε: «Τα σχόλιά μου έγιναν ενώ απαντούσα σε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής για τη Βιομηχανία στην Αμβέρσα, όπου συζητούσα τη σημασία της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης, των δεξιοτήτων και της μεταποίησης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η πρόθεσή μου ήταν να τονίσω ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να διαχειρίζονται τη μετανάστευση παράλληλα με τις επενδύσεις σε δεξιότητες, βιομηχανία και θέσεις εργασίας, ώστε η μακροπρόθεσμη ευημερία να είναι κοινή για όλους. Είναι ζωτικής σημασίας να διατηρήσουμε μια ανοιχτή συζήτηση για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Ηνωμένο Βασίλειο».

Σημειώνεται ότι η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει εάν τα σχόλιά του για τους μετανάστες έχουν δυσφημίσει το άθλημα. Τα λόγια του σε συνέντευξη που έδωσε χθες στο Sky News προκάλεσαν πολιτική θύελλα και αναστάτωσαν τους οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι ήταν «προσβλητικό και λάθος» να ισχυρίζεται κανείς ότι η Βρετανία είχε «αποικιστεί από μετανάστες» και τον προέτρεψε να ζητήσει «αμέσως» συγγνώμη, δηλώνοντας: «Η Βρετανία είναι μια περήφανη, ανεκτική και πολυπολιτισμική χώρα».

Ο εκπρόσωπος του πρωθυπουργού δήλωσε το απόγευμα: «Ο πρωθυπουργός ζήτησε συγγνώμη και αυτή δόθηκε. Έχει δίκιο που ζήτησε συγγνώμη». Ωστόσο, ο Νάιτζελ Φάρατζ ήταν μεταξύ εκείνων που υπερασπίστηκαν τον δισεκατομμυριούχο.

Εκτός από την κριτική που ασκούσε στα επίπεδα μετανάστευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Σερ Τζιμ αμφισβήτησε επίσης σε χθεσινή συνέντευξη αν ο Σερ Κιρ ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος για να ηγηθεί της χώρας.

Είπε ότι ο πρωθυπουργός «μπορεί να είναι πολύ ευγενικός» για τη θέση και ότι χρειάζονται «δύσκολες» αποφάσεις από εκείνους που βρίσκονται στην εξουσία για να σώσουν την οικονομία, η οποία αναπτύχθηκε μόλις κατά 0,1% το τελευταίο τρίμηνο του περασμένου έτους, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν σήμερα.

Απαντώντας στα σχόλιά του για τη μετανάστευση σε μια ανάρτηση στο X, ο πρωθυπουργός έγραψε: «Προσβλητικό και λάθος. Ο Τζιμ Ράτκλιφ πρέπει να ζητήσει συγγνώμη».

Offensive and wrong. Britain is a proud, tolerant and diverse country. Jim Ratcliffe should apologise.https://t.co/7mSnVV33oo — Keir Starmer (@Keir_Starmer) February 11, 2026

Ο Σερ Τζιμ αντιμετωπίζει επίσης αντιδράσεις από τους οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η ομάδα The ’58 τον αποκάλεσε «απόλυτη ντροπή» ενώ το Manchester United Supporters Trust δήλωσε ότι «περιθωριοποιεί» τη βάση των οπαδών του συλλόγου.

Πηγή: Daily Mail