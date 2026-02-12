Ο επικεφαλής των συνόρων των ΗΠΑ, Τομ Χόμαν, ανακοίνωσε ότι η επιχείρηση ενισχυμένης μεταναστευτικής επιβολής στη Μινεσότα πρόκειται να ολοκληρωθεί, μετά από έγκριση του αιτήματός του από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Χόμαν ενημέρωσε τους δημοσιογράφους πως ο Πρόεδρος ενέκρινε τη λήξη της επιχείρησης, η οποία είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην πολιτεία. Η απόφαση σηματοδοτεί το τέλος μιας περιόδου αυξημένων ελέγχων και επιχειρήσεων από τις ομοσπονδιακές αρχές.

“Θα παραμείνω στη Μινεσότα λίγο περισσότερο για να επιβλέψω τη σταδιακή αποχώρηση, ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχία της”, δήλωσε ο Χόμαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου το πρωί της Πέμπτης.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Μινεσότα έχει εξελιχθεί σε “λιγότερο πολιτεία-καταφύγιο” για παράτυπους μετανάστες, καθώς οι τοπικές αρχές συνεργάζονται πλέον στενότερα με τους ομοσπονδιακούς αξιωματούχους μετανάστευσης.

Η ανακοίνωση ήρθε έπειτα από δύο θανατηφόρα περιστατικά, στα οποία Αμερικανοί πολίτες έχασαν τη ζωή τους από πυρά ομοσπονδιακών αξιωματούχων μετανάστευσης, κατά τη διάρκεια της αποστολής άνω των 2.000 στελεχών στη συγκεκριμένη πολιτεία.