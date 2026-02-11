Ο Εμανουέλ Μακρόν τόνισε ότι το κοινό ευρωπαϊκό χρέος αποτελεί «τον μοναδικό τρόπο» για να παραμείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ανταγωνιστική απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Ο πρόεδρος της Γαλλίας διατύπωσε τη θέση αυτή σε ομιλία του στην Αμβέρσα του Βελγίου, ενώπιον εκπροσώπων της βιομηχανίας.

Ο Μακρόν επανέφερε την πρότασή του για τα λεγόμενα «ευρωομόλογα», επισημαίνοντας ότι ένα κοινό ευρωπαϊκό χρέος θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει μαζικές επενδύσεις στην ήπειρο. Όπως είπε, η Ευρώπη χρειάζεται να κινητοποιήσει πόρους για τη διαστημική άμυνα, την ασφάλεια, τις καθαρές τεχνολογίες, την τεχνητή νοημοσύνη και την κβαντομηχανική.

«Εάν θέλουμε να επενδύσουμε επαρκώς στη διαστημική άμυνα και την ασφάλεια, στις καθαρές τεχνολογίες, την τεχνητή νοημοσύνη και τη κβαντομηχανική, να μετασχηματίσουμε την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά μας, η μοναδική λύση είναι να καταφύγουμε στην έκδοση κοινού χρέους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Γαλλία υποστηρίζει εδώ και χρόνια την ιδέα των ευρωομολόγων, η οποία ωστόσο συναντά αντιδράσεις από τη Γερμανία και άλλες χώρες του ευρωπαϊκού Βορρά. Ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η μετατροπή της Ευρώπης σε «ανεξάρτητη δύναμη» είναι «η μοναδική λύση» απέναντι στις οικονομικές πιέσεις που προέρχονται από την Κίνα και τις ΗΠΑ.

«Κατεπείγουσα κατάσταση» για την Ευρώπη

«Χρειαζόμαστε μια νέα κλίμακα και μια νέα ταχύτητα στην προσέγγισή μας, ώστε να βάλουμε τέλος στον κατακερματισμό που αποδυναμώνει και ενέχει τον κίνδυνο εξευτελισμού της Ευρώπης», σημείωσε ο Μακρόν. Παράλληλα, έκανε λόγο για μια «πρωτοφανή περίοδο» που απαιτεί «κρίσιμα μέτρα» πέρα από τα συνήθη ευρωπαϊκά εργαλεία.

«Είμαι πεπεισμένος ότι θα πρέπει να περάσουμε με σαφήνεια το μήνυμα ότι βρισκόμαστε σε κατεπείγουσα κατάσταση», πρόσθεσε, προειδοποιώντας: «Σύντομα, θα είναι πολύ αργά».

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Γάλλος πρόεδρος κάλεσε τις «πρόθυμες χώρες» να προχωρήσουν στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ακόμη κι αν αυτές δεν εγκριθούν ως τα τέλη Ιουνίου, αξιοποιώντας το εργαλείο των «ενισχυμένων συνεργασιών».