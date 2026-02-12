Τραγική κατάληξη είχε μια influencer από τις Φιλιππίνες όταν κατανάλωσε ένα εξαιρετικά τοξικό καβούρι.

Η Έμα Άμιτ, 51 ετών, τρώει μια μπουκιά από το δηλητηριώδες οστρακόδερμο θαλασσινό μπροστά στην κάμερα και δύο ημέρες μετά αφήνει την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο.

Η influencer από τις Φιλιππίνες κατανάλωσε το γνωστό ως καβούρι – διάβολος, το οποίο είναι γεμάτο ισχυρές νευροτοξίνες στο σπίτι της στην επαρχία Παλαουάν των Φιλιππίνων μπροστά στην κάμερα.

Στο βίντεο που ανέβασε η ίδια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να μαζεύει τα οστρακόδερμα μαζί με φίλους της και κατόπιν να μαγειρεύει τα θαλασσινά σε κατσαρόλα γεμάτη με γάλα καρύδας.

Την επομένη, αρρώστησε σοβαρά καθώς οι νευροτοξίνες πλημμύρισαν το αίμα της και είχε σπασμούς, διακομίσθηκε στο νοσοκομείο και τελικά κατέληξε. Το ερώτημα είναι γιατί το έφαγε καθώς αυτή και ο άνδρας της ψαρεύουν και γνωρίζουν πόσο επικίνδυνο είναι να το φάει κάποιος αυτό το τοξικό καβούρι.