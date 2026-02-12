Η FIFA επέβαλε αυστηρή ποινή στην Αθλέτικ Μπιλμπάο, απαγορεύοντας στην ομάδα να εγγράψει νέους παίκτες για τις επόμενες τρεις μεταγραφικές περιόδους, δηλαδή μέχρι το 2028. Παρά την σοβαρότητα της απόφασης, στον σύλλογο των Βάσκων επικρατεί αισιοδοξία ότι το ζήτημα θα λυθεί σύντομα.

Η παγκόσμια ομοσπονδία δεν δημοσιοποίησε επισήμως τους λόγους της τιμωρίας, αλλά η διοίκηση της Μπιλμπάο εμφανίζεται καθησυχαστική, εκτιμώντας ότι δεν θα υπάρξει ουσιαστικό εμπόδιο στις μελλοντικές κινήσεις της ομάδας.

Η ποινή φαίνεται να σχετίζεται με διαφωνία για τα δικαιώματα ενός ποδοσφαιριστή, και από τον σύλλογο υπογραμμίζουν πως η επίλυση του ζητήματος είναι θέμα ωρών.