Η Kailera Therapeutics και η Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals ανακοίνωσαν ότι το πειραματικό χάπι κατά της παχυσαρκίας που έχει δημιουργήσει, πέτυχε απώλεια βάρους έως και 12,1% μέσα σε 26 εβδομάδες. Τα αποτελέσματα προέρχονται από κλινική δοκιμή μεσαίου σταδίου στην Κίνα και σηματοδοτούν μια νέα είσοδο στην ολοένα πιο ανταγωνιστική αγορά χαπιών απώλειας βάρους τύπου GLP-1.

Η κλινική δοκιμή Φάσης 2 περιέλαβε 166 ενήλικες με παχυσαρκία, οι οποίοι έλαβαν τυχαία μία από τρεις ημερήσιες δόσεις του φαρμάκου — 10 mg, 25 mg ή 50 mg — ή εικονικό φάρμακο (placebo). Οι συμμετέχοντες που έλαβαν τις δύο υψηλότερες δόσεις σημείωσαν μέση απώλεια βάρους 12,1%, έναντι 2,3% στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου, ενώ όσοι έλαβαν τη χαμηλότερη δόση έχασαν κατά μέσο όρο 6,9%.

Σύμφωνα με τις εταιρείες, η απώλεια βάρους δεν είχε σταθεροποιηθεί έως το τέλος της 26ης εβδομάδας, γεγονός που υποδηλώνει ότι η συνέχιση της θεραπείας μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση. Πάνω από τους μισούς συμμετέχοντες στις υψηλότερες δόσεις έχασαν τουλάχιστον 10% του σωματικού τους βάρους, ενώ περίπου το 38% πέτυχε απώλεια τουλάχιστον 15%.

Ο CEO της Kailera, Ron Renaud, δήλωσε ότι «η δυνατότητα για περαιτέρω απώλεια βάρους με χορήγηση μεγαλύτερης διάρκειας» διαφοροποιεί το συγκεκριμένο σκεύασμα. Όπως πρόσθεσε, τα χαμηλά ποσοστά γαστρεντερικών παρενεργειών ενισχύουν τη θέση του εν λόγω φαρμάκου ως «μια διαφοροποιημένη θεραπευτική επιλογή για ασθενείς με παχυσαρκία».

Το φάρμακο εμφάνισε θετικό προφίλ ασφάλειας, με τις περισσότερες παρενέργειες να είναι ήπιες έως μέτριες και κυρίως γαστρεντερικής φύσης. Εμετός αναφέρθηκε στο 11,4% των συμμετεχόντων που έλαβαν δόση 25 mg και στο 7,5% όσων έλαβαν 50 mg.

Το νέο χάπι εντάσσεται σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη κατηγορία θεραπειών απώλειας βάρους, όπου περιλαμβάνονται σκευάσματα όπως το Wegovy, που έλαβε έγκριση από τον FDA τον Δεκέμβριο και επέδειξε περίπου 17% απώλεια βάρους σε κλινικές δοκιμές, καθώς και το orforglipron της Lilly, το οποίο αναμένεται να εγκριθεί στις ΗΠΑ εντός του έτους.

Η Hengrui σκοπεύει να προχωρήσει την από του στόματος ριμπουπατίδη σε κλινική δοκιμή Φάσης 3 στην Κίνα, ενώ η Kailera σχεδιάζει να ξεκινήσει μια παγκόσμια μελέτη Φάσης 2 το 2026. Παράλληλα, οι δύο εταιρείες αναπτύσσουν και ενέσιμη μορφή του φαρμάκου, η οποία έχει ήδη δείξει απώλεια βάρους 23,6% στις 36 εβδομάδες σε ξεχωριστή κλινική δοκιμή και βρίσκεται τώρα σε παγκόσμιο πρόγραμμα Φάσης 3.