Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει ένα έργο μεγάλης σημασίας για την ασφάλεια, την αντιπλημμυρική προστασία και την ποιότητα ζωής των πολιτών του Βόρειου Τομέα Αθηνών, με τη δημοπράτηση της διευθέτησης του ρέματος Σαπφούς. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 19,7 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ), με αναθέτουσα Αρχή την Περιφέρεια Αττικής, θα καλυφθεί χρηματοδοτικά από πόρους Τομεακών Προγραμμάτων και η ολοκλήρωσή του αναμένεται έως τις αρχές του 2028.

Μάλιστα, σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά και του Δημάρχου Αμαρουσίου Θεόδωρου Αμπατζόγλου.

Υπενθυμίζεται ότι το ρέμα της Σαπφούς υπερχείλισε τον Ιούλιο του 2018, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες στο Μαρούσι και ότι μέσω του ρέματος πραγματοποιείται η φυσική απορροή των ομβρίων υδάτων όχι μόνο από το Μαρούσι, αλλά και από τους όμορους δήμους Πεντέλης, Κηφισιάς, Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας και Φιλοθέης – Ψυχικού.

Η διαδικασία για τη διευθέτηση του ρέματος Σαπφούς χρονίζει από το 2016, όταν ο δήμος Αμαρουσίου υπέβαλε την αρχική τεχνική μελέτη. Δύο χρόνια αργότερα η περιοχή υπέστη σοβαρές ζημιές λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και κατόπιν ακολούθησε μια μακρά περίοδος καθυστερήσεων και ανάκυψης τεχνικών προβλημάτων.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς έχει επισκεφθεί έκτοτε πολλές φορές την περιοχή, πραγματοποιώντας αυτοψίες στο ρέμα, συμμετέχοντας σε συσκέψεις με τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες και συνεργαζόμενος με τους εμπλεκόμενους φορείς. Έχει παρακολουθήσει στενά κάθε στάδιο ωρίμανσης του έργου και προωθήσει όλες τις απαραίτητες διοικητικές και τεχνικές ενέργειες για την άρση των εμποδίων που επί χρόνια ανέστελλαν την υλοποίησή του.

Το έργο διευθέτησης του ρέματος Σαπφούς καλύπτει το τμήμα από τα όρια των δήμων Αμαρουσίου και Κηφισιάς έως την είσοδο στον αγωγό διέλευσης της Αττικής Οδού, συνολικού μήκους 4,16 χλμ. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις απαιτούμενες απαλλοτριώσεις, την αρχαιολογική παρακολούθηση των εργασιών, τη διευθέτηση

δικτύων, τη διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων, τα έργα αντιστήριξης, την τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και την προσαρμογή εκβολής υφιστάμενων αγωγών αποχέτευσης ομβρίων που εκβάλλουν στο ρέμα σε διάφορες θέσεις.

«Μετά από δεκαετίες παλινωδιών, καθυστερήσεων και άκαρπων εξαγγελιών, ένα έργο εξαιρετικής σημασίας για την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των πολιτών μπαίνει πλέον οριστικά και αμετάκλητα στον δρόμο της υλοποίησής του. Η σημερινή δημοπράτηση του ρέματος Σαπφούς, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, σηματοδοτεί το τέλος μιας εκκρεμότητας που ταλαιπώρησε την τοπική κοινωνία για χρόνια», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης Αττικής.

Από την πλευρά του ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης τόνισε πως η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια καμπή στην πορεία ολοκλήρωσης ενός σημαντικού αντιπλημμυρικού έργου που αφορά όχι μόνο τους δήμους της Βόρειας Αθήνας αλλά συνολικά την Αττική.

Τέλος, ο δήμαρχος Αμαρουσίου Θεόδωρος Αμπατζόγλου σημείωσε ότι πρόκειται για ένα έργο ουσίας, που συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια των κατοίκων και την προστασία των περιουσιών τους, καθώς αφορά περιοχές με χρόνια ζητήματα, όπως η Νέα Λέσβος, τα Καρπάθικα, τα Ηπειρώτικα, η Δωδώνη, το Νέο Μαρούσι, ο Σωρός, οι Εργατικές Κατοικίες, και ο Άγιος Θωμάς, ενισχύοντας συνολικά την αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης απέναντι στα έντονα καιρικά φαινόμενα.