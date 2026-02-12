Θλίψη προκαλεί ο ξαφνικός θάνατος ενός 3χρονου αγοριού το πρωί της Τρίτης 10 Φεβρουαρίου στο Γενικό Νοσοκομείο Κυπαρισσίας.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το παιδί είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο το πρωί της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου, παρουσιάζοντας έντονη δύσπνοια και βήχα.

Ωστόσο, τα ξημερώματα της Τρίτης η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε απότομα και λίγο μετά τις 7:00 υπέστη καρδιακή ανακοπή. Οι γιατροί κατέβαλαν επί περίπου δύο ώρες μεγάλες προσπάθειες για να το επαναφέρουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Για τον θάνατο του παιδιού έχει διαταχθεί ΕΔΕ.