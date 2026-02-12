Ανείπωτη τραγωδία στο Ρέθυμνο με τον αιφνίδιο θάνατο ενός νεαρού εκπαιδευτικού μόλις 27 ετών, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για αιφνίδιο θάνατο, γεγονός που προκαλεί βαθιά θλίψη και ερωτήματα στους οικείους του. Το σοκ στην τοπική κοινωνία είναι μεγάλο. Ο Θοδωρής, όπως τον γνώριζαν οι φίλοι και οι συνάδελφοί του, καταγόταν από τον Τύρναβο και εργαζόταν τον τελευταίο χρόνο στο Ρέθυμνο ως αναπληρωτής δάσκαλος. Όταν δεν εμφανίστηκε στο σχολείο το πρωί, οι συνάδελφοί του ανησύχησαν και ειδοποίησαν συγγενείς, που άρχισαν να τον αναζητούν.

Λίγες ώρες αργότερα ο 27χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του, βυθίζοντας στο πένθος την εκπαιδευτική κοινότητα και την οικογένειά του. Οι πρώτες ενδείξεις δεν παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια, ενώ όλα δείχνουν πως πρόκειται για αιφνίδιο θάνατο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός δάσκαλος δεν κάπνιζε, δεν έπινε και δεν αντιμετώπιζε γνωστά προβλήματα υγείας. Όσοι τον γνώριζαν, μιλούν για έναν άνθρωπο πάντα χαμογελαστό και αγαπητό σε όλους.

Τα ερωτήματα ωστόσο παραμένουν για τον λόγο που έχασε τη ζωή του. Η ιατροδικαστική εξέταση που έχει προγραμματιστεί για αύριο το απόγευμα αναμένεται να δώσει απαντήσεις για τα αίτια του θανάτου του.