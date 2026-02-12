Δημοφιλή
Ανατροπή στις μεταβιβάσεις ακινήτων: One-stop shop για αγοραπωλησίες
Αδελφομοίρια τέλος: Ποιος θα κληρονομήσει το σπίτι και ποιος την αποζημίωση
Ξεκίνησαν να μπαίνουν λεφτά σε 93.900 ΑΦΜ – Δες αν ανήκεις στους «τυχερούς» της εβδομάδας
Μητσοτάκης - Ερντογάν: Οι 7 συμφωνίες, το casus belli και η αναφορά σε τουρκική μειονότητα στη Θράκη
Υπόθεση ομαδικού βιασμού 19χρονης στο Α.Τ. Ομονοίας: «Όταν ζητούσα βοήθεια ο ένας ξεκίνησε να με φιλά στο λαιμό
Eurovision 2026: Αυτοί είναι οι επτά φιναλίστ που πήραν το εισιτήριο για τον τελικό του Sing for Greece
Ο δρόμος που επιπλέει: Τα 8 χιλιόμετρα πάνω στη θάλασσα που οδηγούν στην Κορωνησία (video drone)
Ανασύρθηκε από τον βυθό ο Φάρος της Αλεξάνδρειας – Ένα από τα θαύματα του αρχαίου κόσμου ζωντανεύει ξανά
Συντάξεις Μαρτίου 2026: Η Καθαρά Δευτέρα φέρνει μικρές… εκπλήξεις στα ΑΤΜ
Ατυπος ηγέτης
Hellenic Train: Αποζημίωση στο 100% για τους εγκλωβισμένους στον Οδοντωτό
Μεγάλη ταλαιπωρία καταγράφηκε για ακόμη μια φορά στον Οδοντωτό Σιδηρόδρομο και στο τουριστικό δρομολόγιο προς τα Καλάβρυτα, όταν αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026, με δεκάδες επιβάτες να παραμένουν εγκλωβισμένοι. Οι αρμόδιες υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν για την ασφαλή απομάκρυνση των επιβατών, ενώ παραμένει άγνωστο το ακριβές αίτιο της ακινητοποίησης. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, 77 […]
Επελαύνει η «διπλή» κακοκαιρία: Σε «Red Code» και η Περιφέρεια Πελοποννήσου – Χωρίς ακτοπλοϊκή σύνδεση Ζάκυνθος και Κεφαλονιά
Σε κατάσταση «Red Code» μπαίνει η Περιφέρεια Πελοποννήσου έως 13 Φεβρουαρίου, λόγω επιδείνωσης του καιρού
Συναγερμός στο Λιμενικό – Προσάραξη θαλαμηγού ανοιχτά της Ελαφονήσου, επιχείρηση από ελικόπτερο Super Puma
Συναγερμός σήμανε στην Ελαφόνησο μετά από προσάραξη θαλαμηγού με γαλλική σημαία και τέσσερις Έλληνες επιβαίνοντες, όλοι καλά στην υγεία τους. Άμεσα επιχειρούν Λιμενικό, ιδιωτικά σκάφη, παραπλέοντα και Super Puma.
Σφοδρή κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα: Χωρίς ακτοπλοϊκή σύνδεση Ζάκυνθος και Κεφαλονιά
Η έντονη κακοκαιρία στη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά προκάλεσε τη διακοπή των ακτοπλοϊκών δρομολογίων με Κυλλήνη. Ακυρώθηκαν τα απογευματινά και βραδινά δρομολόγια από και προς τα δύο νησιά.
Υπόθεση ομαδικού βιασμού 19χρονης στο Α.Τ. Ομονοίας: «Όταν ζητούσα βοήθεια ο ένας ξεκίνησε να με φιλά στο λαιμό»
Στο βήμα του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας βρέθηκε σήμερα η γυναίκα που έχει καταγγείλει ότι έπεσε θύμα βιασμού από δύο αστυνομικούς μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας τον Οκτώβριο του 2022. Η καταγγέλλουσα περιέγραψε όσα έγιναν μέσα στο αστυνομικό τμήμα αναφέροντας πολλές φορές ότι δεν έγιναν με τη συναίνεση της με τους κατηγορουμένους να αρνούνται […]