Η αγορά πολυτελούς κατοικίας στην Αττική συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία, καταγράφοντας τα τελευταία πέντε χρόνια μία από τις πιο συνεκτικές ανόδους στην Ευρώπη. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι τιμές κατοικιών στην Αθήνα αυξήθηκαν κατά περίπου +9% το 2021, +13% το 2022, +14% το 2023 και +8% το 2024, οδηγώντας σε συνολική άνοδο σχεδόν 50% μέσα σε τέσσερα χρόνια. Το 2025 η αγορά συνέχισε ανοδικά, με πιο ήπιο αλλά σταθερό ρυθμό, επιβεβαιώνοντας ότι η δυναμική αυτή δεν ήταν συγκυριακή.

Όπως επισημαίνει η κα Κορίνα Σαΐα, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Premier Realty, πίσω από τους αριθμούς συντελέστηκε μια ουσιαστική μετατόπιση στο τι θεωρείται σήμερα πολυτελές. Η ζήτηση μετακινήθηκε από την επίδειξη και το μέγεθος προς την τεχνολογία, την ποιότητα και τη βιώσιμη καθημερινή διαβίωση.

Από τα τετραγωνικά στην εμπειρία ζωής

Κατά την πενταετία 2021-2026, η πολυτελής κατοικία στην Αττική επαναπροσδιορίστηκε. Φυσικό φως, ροή εσωτερικού-εξωτερικού χώρου, ενεργειακή απόδοση, παροχές ευεξίας και smart home χαρακτηριστικά έγιναν τα βασικά κριτήρια επιλογής. Οι αγοραστές πλέον δεν αναζητούν απλώς ένα εντυπωσιακό ακίνητο, αλλά ένα σπίτι που υποστηρίζει την καθημερινότητά τους σε βάθος χρόνου», σημειώνει η κα Σαΐα.

Η ευεξία, η λειτουργικότητα και η αίσθηση ιδιωτικότητας απέκτησαν την ίδια βαρύτητα με την τοποθεσία. Μέσα σε αυτό το νέο πλαίσιο, δύο γεωγραφικές ζώνες της Αττικής ξεχώρισαν ως οι βασικοί πυλώνες της πολυτελούς αγοράς, με σαφώς διαφορετικό αγοραστικό DNA: η Αθηναϊκή Ριβιέρα και η Βόρεια Αττική.

Δύο αγορές με διαφορετικό αγοραστικό DNA

Η εμπειρία δείχνει ότι η πολυτελής κατοικία στην Αττική δεν είναι ενιαία. Η Αθηναϊκή Ριβιέρα και η Βόρεια Αττική λειτουργούν ως δύο συμπληρωματικά οικοσυστήματα, με διαφορετικές προτεραιότητες, ψυχολογία αγοραστών και λογική επένδυσης.

Αθηναϊκή Ριβιέρα: Αγορά με έντονο χαρακτήρα lifestyle, διεθνές αγοραστικό κοινό, συχνά μη μόνιμη κατοικία ή επένδυση μέσω Golden Visa. Έμφαση δίνεται στη θέα, την εγγύτητα με τη θάλασσα και την εξωτερική διαβίωση. Κυριαρχούν νεόδμητα, ρετιρέ και boutique projects, με υψηλή ρευστότητα και ταχύτερη απόδοση κεφαλαίου.

Βόρεια Αττική: Αγορά προσανατολισμένη στη μόνιμη κατοικία, με ισχυρό εγχώριο και επαναπατριζόμενο κοινό. Δίνεται έμφαση στον εσωτερικό χώρο, την ιδιωτικότητα και τη φύση. Προτιμώνται μονοκατοικίες και ευρύχωρα οικογενειακά διαμερίσματα, με στόχο τη μακροπρόθεσμη εγκατάσταση και υπεραξία.

Η Αθηναϊκή Ριβιέρα: διεθνές lifestyle asset

Από το Παλαιό Φάληρο και τον ‘Αλιμο έως τη Γλυφάδα, τη Βούλα, τη Βουλιαγμένη και τη Βάρκιζα, η Αθηναϊκή Ριβιέρα έχει καθιερωθεί ως ο πιο διεθνοποιημένος διάδρομος πολυτελούς κατοικίας στη χώρα. Η ζήτηση επικεντρώνεται σε νεόδμητα ακίνητα υψηλών προδιαγραφών και έργα μικρής κλίμακας με αρχιτεκτονική ταυτότητα. Παράλληλα, η αναβάθμιση των υποδομών και η αυξανόμενη επενδυτική δραστηριότητα ενισχύουν και νοτιότερες περιοχές, όπως η Σαρωνίδα.

Όπως τονίζει η κα Σαΐα, στη Ριβιέρα η πολυτελής κατοικία λειτουργεί ως διεθνές lifestyle asset. Οι αγοραστές συγκρίνουν την Αθήνα με άλλες μεσογειακές αγορές, επιλέγοντας ακίνητα που συνδυάζουν ποιότητα κατασκευής, αισθητική και εμπειρία διαβίωσης.

Βόρεια Αττική: διακριτική πολυτέλεια και ποιότητα ζωής

Η Βόρεια Αττική ανέδειξε μια πιο διακριτική αλλά σταθερή εκδοχή πολυτέλειας. Περιοχές όπως το Ψυχικό, η Κηφισιά, η Εκάλη, η Πολιτεία, η Νέα Ερυθραία και το Καστρί, καθώς και ζώνες με μεγαλύτερα οικόπεδα όπως ο Διόνυσος, η Δροσιά, ο Αγ. Στέφανος και το Καπανδρίτι, προσελκύουν αγοραστές που αναζητούν χώρο, ιδιωτικότητα και οικογενειακή λειτουργικότητα.

«Στη Βόρεια Αττική βλέπουμε αγοραστές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, για τους οποίους το σπίτι είναι βάση ζωής και όχι απλώς επιλογή lifestyle», αναφέρει η κα Σαΐα. Το πράσινο, η ησυχία και η ευελιξία των χώρων υπερισχύουν της προβολής.

Προοπτικές για το 2026 και μετά

Καθώς η αγορά προχωρά πέρα από το 2026, οι αγοραστές δεν εγκαταλείπουν την άνοδο των τιμών, αλλά επενδύουν πλέον στην ανθεκτικότητα και τη διάρκεια της υπεραξίας. Οι εκτιμήσεις συγκλίνουν σε ήπια αλλά θετική άνοδο της τάξης του 3%-5% για το 2026, με διαφοροποιήσεις ανάλογα με την τοποθεσία, τη σπανιότητα και την ποιότητα κατασκευής.

Η Αττική διαθέτει πλέον δύο ξεκάθαρες, διεθνώς αναγνωρίσιμες εκδοχές πολυτελούς διαβίωσης: τη μεσογειακή εξωστρέφεια της Ριβιέρας και τη διακριτική ποιότητα της Βόρειας Αττικής. Αυτή η διττή ταυτότητα καθιστά την αγορά ώριμη, ανθεκτική και ελκυστική — μια αγορά που δεν πουλά απλώς ακίνητα, αλλά τρόπους ζωής με διάρκεια.