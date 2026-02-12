Η Κίνα αποφάσισε να τραβήξει κόκκινη γραμμή στον πιο επιθετικό πόλεμο τιμών που γνώρισε ποτέ η αυτοκινητοβιομηχανία. Με απόφαση της κρατικής ρυθμιστικής αρχής για την αγορά, απαγορεύεται πλέον στους κατασκευαστές να πωλούν αυτοκίνητα –και ειδικά ηλεκτρικά– κάτω από το πραγματικό κόστος παραγωγής τους, βάζοντας τέλος σε μια πολυετή πρακτική που συμπίεσε περιθώρια κέρδους, αναστάτωσε την εφοδιαστική αλυσίδα και προκάλεσε ανησυχία στο Πεκίνο.

Η State Administration for Market Regulation υιοθέτησε έναν ιδιαίτερα αυστηρό ορισμό του «κόστους παραγωγής», ο οποίος δεν περιορίζεται στο εργοστάσιο, αλλά περιλαμβάνει διοικητικά, χρηματοοικονομικά και λειτουργικά έξοδα. Με αυτόν τον τρόπο κλείνει ένα νομικό «παράθυρο» που επέτρεψε σε πολλές εταιρείες να εμφανίζουν τεχνητά χαμηλές τιμές, τροφοδοτώντας μια σπειροειδή μείωση τιμών που απειλούσε τη βιωσιμότητα του κλάδου.

Παράλληλα, οι αρχές απαγορεύουν ρητά πρακτικές όπως ο συντονισμός τιμών μεταξύ κατασκευαστών και προμηθευτών, αλλά και την πίεση προς τους αντιπροσώπους να πουλούν με ζημία μέσω συστημάτων επιστροφών ή επιδοτήσεων. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η απόφαση να χαρακτηριστούν οι ψηφιακές πλατφόρμες πώλησης αυτοκινήτων ως «εργαλεία παρακολούθησης της αγοράς σε πραγματικό χρόνο», ώστε να εντοπίζονται άμεσα περιπτώσεις υπερβολικά χαμηλών τιμών που ενδέχεται να συνιστούν συστημικό κίνδυνο.

Η απόφαση αυτή βάζει τέλος σε μια εποχή που άλλαξε ριζικά το τοπίο της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Ο πόλεμος τιμών ευνόησε μεγάλους και καθετοποιημένους παίκτες, όπως η BYD, αλλά και διεθνείς κολοσσούς όπως η Tesla, οι οποίοι διέθεταν την οικονομική αντοχή να αντέξουν χαμηλά περιθώρια κέρδους.

Αντίθετα, μικρότεροι κατασκευαστές οδηγήθηκαν σε ασφυξία, ενώ η πίεση μεταφέρθηκε σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, με απαιτήσεις για συνεχείς εκπτώσεις από προμηθευτές.

Το timing της παρέμβασης δεν είναι τυχαίο. Σύμφωνα με την Ένωση Επιβατικών Αυτοκινήτων της Κίνας, οι πωλήσεις επιβατικών οχημάτων τον Ιανουάριο μειώθηκαν κατά 13,9% σε ετήσια βάση, ενώ οι πωλήσεις ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών κατέγραψαν πτώση σχεδόν 20%.

Τα στοιχεία αυτά ενίσχυσαν τον προβληματισμό των αρχών ότι η διαρκής συμπίεση τιμών δεν οδηγεί πλέον σε αύξηση όγκων, αλλά σε αποσταθεροποίηση της αγοράς.

Η σημερινή απόφαση έρχεται ως επιβεβαίωση μιας προειδοποίησης που είχε δοθεί δημόσια μήνες νωρίτερα. Τον Ιούνιο του 2025, η People’s Daily, επίσημο όργανο του Κομμουνιστικού Κόμματος, είχε καταγγείλει την «ανεξέλεγκτη ανταγωνιστικότητα», προειδοποιώντας ότι οι πόλεμοι τιμών απειλούν την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας και πλήττουν τη διεθνή εικόνα του «Made in China».

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Ένωση Κινέζων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων είχε τονίσει ότι η διαρκής μείωση τιμών διαβρώνει τα περιθώρια κέρδους, υπονομεύει την ποιότητα και εγκυμονεί κινδύνους για τους καταναλωτές.

Με την απαγόρευση πωλήσεων κάτω του κόστους, το Πεκίνο επιχειρεί να μετατοπίσει τον ανταγωνισμό από την τιμή στην ποιότητα, την τεχνολογία και τη βιωσιμότητα. Πρόκειται για μια στρατηγική στροφή με ευρύτερες επιπτώσεις, όχι μόνο για την κινεζική αγορά, αλλά και για την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς η Κίνα αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό και καταναλωτή ηλεκτρικών οχημάτων στον κόσμο. Το μήνυμα είναι σαφές: η εποχή της «καμένης γης» στις τιμές τελειώνει και ο επόμενος γύρος ανταγωνισμού θα δοθεί σε πολύ πιο στέρεο –και αυστηρά ρυθμιζόμενο– έδαφος.