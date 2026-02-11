Ένας άνδρας συνελήφθη για ανάκριση στο πλαίσιο των ερευνών που αφορούν την εξαφάνιση της Νάνσι Γκάθρι σύμφωνα με πληροφορίες των αρχών. Οπως αναφέρει η Sun, εκτελείται επίσης ένταλμα έρευνας σε κατοικία στο Rio Rico της Αριζόνα, ενώ η υπόθεση λαμβάνει νέα τροπή μετά τις τελευταίες εξελίξεις.

Αστυνομικές πηγές ανέφεραν στην εφημερίδα The Post ότι ο άνδρας, του οποίου τα στοιχεία δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, συνελήφθη κατά τη διάρκεια ελέγχου της τροχαίας, έπειτα από παρακολούθηση.

Αυτό έρχεται λίγες ώρες αφότου το FBI δημοσίευσε ένα ανατριχιαστικό βίντεο που δείχνει έναν φερόμενο ως «ένοπλο εισβολέα» να παραβιάζει το κουδούνι της πόρτας του σπιτιού της Γκάθρι τη νύχτα που απήχθη.

New video in the search for Nancy Guthrie: Over the last eight days, the FBI and the Pima County Sheriff’s Department have been working closely with our private sector partners to continue to recover any images or video footage from Nancy Guthrie’s home that may have been lost,… pic.twitter.com/XCEvkA5eJ6 — FBI Phoenix (@FBIPhoenix) February 10, 2026

«Τις τελευταίες οκτώ ημέρες, το FBI και το Τμήμα Σερίφη της Κομητείας Pima συνεργάζονται στενά με τους εταίρους μας στον ιδιωτικό τομέα για να συνεχίσουν να ανακτούν οποιεσδήποτε εικόνες ή βίντεο από το σπίτι της Νάνσι Γκάθρι που ενδέχεται να έχουν χαθεί, καταστραφεί ή να είναι απρόσιτα λόγω διάφορων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης των συσκευών εγγραφής. Το βίντεο ανακτήθηκε από υπολειπόμενα δεδομένα που βρίσκονται σε συστήματα υποστήριξης. Σε συνεργασία με τους συνεργάτες μας, από σήμερα το πρωί οι αρχές έχουν ανακαλύψει αυτό το προηγουμένως μη προσβάσιμο βίντεο που δείχνει ένα οπλισμένο άτομο που φαίνεται να έχει παραβιάσει την κάμερα στην μπροστινή πόρτα της Νάνσι Γκάθρι το πρωί της εξαφάνισής της» ανέφερε το FBI.

Πηγή επιβεβαίωσε στο Fox News ότι η επίλεκτη ομάδα διάσωσης ομήρων του FBI βρίσκεται ήδη στην πόλη Tucson, προκειμένου να συνδράμει στις έρευνες και να περιορίσει τον κύκλο των υπόπτων για την απαγωγή της Νάνσι Γκάθρι.

Η παρουσιάστρια Σαβάνα Γκάθρι συγκίνησε το κοινό πριν λίγες μέρες με ένα συναισθηματικά φορτισμένο βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται μαζί με τα δύο αδέλφια της, απευθύνοντας έκκληση για την ασφαλή επιστροφή της μητέρας τους, Νάνσι Γκάθρι, που αγνοείται. Με δάκρυα στα μάτια, η γνωστή δημοσιογράφος παρακάλεσε όσους ενδέχεται να κρατούν τη μητέρα της να αποδείξουν ότι είναι ζωντανή.

Η 84χρονη εξαφανίστηκε το Σάββατο το βράδυ, αφού την άφησε στο σπίτι της στην Αριζόνα ο Ιταλός γαμπρός της ο οποίος ήταν και ο τελευταίος που την είδε.

Στο βίντεο που ανάρτησε η παρουσιάστρια του Today Show στο Instagram, περιγράφει τη μητέρα της ως μια «καλή, πιστή, γεμάτη αγάπη γυναίκα», προσθέτοντας πως τα εγγόνια της την λατρεύουν. Η Γκάθρι ευχαρίστησε όσους προσεύχονται και στηρίζουν την οικογένεια, τονίζοντας ότι η μητέρα της αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και χρειάζεται φαρμακευτική αγωγή για να επιβιώσει.