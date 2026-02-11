Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ύστερα από ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόβσκ της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Χαντζά ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram ότι στο στόχαστρο των ρωσικών δυνάμεων βρέθηκαν τρεις κοινότητες κοντά στο Σινέλνικοβε, ανατολικά της πόλης Ντνίπρο.

Σε μία από αυτές τις κοινότητες, ένας άνδρας σκοτώθηκε και η σύζυγός του τραυματίστηκε. Λίγο πιο μακριά, ένα ζευγάρι και ο 45χρονος γιος τους βρήκαν τον θάνατο.

Μια ακόμη γυναίκα τραυματίστηκε σε άλλο χωριό της περιοχής, όπως διευκρίνισε ο περιφερειάρχης του Ντνιπροπετρόβσκ.