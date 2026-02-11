Αν και δεν έπιασε την καλύτερη απόδοσή του σε ολόκληρο το παιχνίδι, ο Ολυμπιακός κατάφερε να προκριθεί στο στο Final-4 του Κυπέλλου Ελλάδας στο βόλεϊ Γυναικών, που θα γίνει στη Χαλκίδα (5-7/3). Η ομάδα του Μπράνκο Κοβάτσεβιτς επικράτησε με 3-1 σετ (25-14, 25-16, 19-25, 25-14) του Μίλωνα στο κλειστό «Μελίνα Μερκούρη», επιβεβαιώνοντας απλά την ανωτερότητάς της.
Οι «ερυθρόλευκες» μπήκαν στο παρκέ με απόλυτη συγκέντρωση, επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους έφτασαν στο 2-0 και δεν επέτρεψαν στον αντίπαλο να πιστέψει σε κάτι περισσότερο, παρά το γεγονός ότι οι φιλοξενούμενες πήραν το τρίτο σετ και μείωσαν προσωρινά σε 2-1. Με σταθερότητα στην υποδοχή, αποτελεσματικότητα στην επίθεση και πίεση από το σερβίς, η ομάδα του Μπράνκο Κοβάτσεβιτς έφτασε με άνεση στην τελική επικράτηση.
Πλέον, ως κάτοχος του τίτλου και πολυνίκης του θεσμού, ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στη Χαλκίδα για την τελική φάση, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό γυμναστήριο Κανήθου «Τ. Καμπούρης», από 5/3 έως 7/3, με ξεκάθαρη αποστολή, να υπερασπιστεί τα σκήπτρα του.
Τα σετ: 3-1 σε 1.29: 25-14 (20’), 25-16 (23’), 19-25 (25’), 25-14 (21’)
Η διακύμανση:
1ο σετ: 8-7, 16-10, 21-12, 25-14
2ο σετ: 5-8, 16-11, 21-13, 25-16
3ο σετ: 2-8, 12-16, 15-21, 19-25
4ο σετ: 8-3, 16-10, 21-12, 25-14
*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 3 άσους, 64 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων, ενώ του Μίλωνα προήλθαν από 5 άσους, 42 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 16 λάθη αντιπάλων.
Ολυμπιακός (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Ηλιοπούλου 1 (1 άσος), Εμμανουηλίδου 9 (5/11 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ), Κούμπουρα 23 (21/45 επ., 2 μπλοκ), Στεφάνοβιτς 11 (7/8 επ., 4 μπλοκ), Καρκάσες 11 (10/20 επ., 1 μπλοκ, 58% υπ. – 33% άριστες), Κόνεο 11 (10/27 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 50% υπ. – 28% άριστες) / Αρτακιανού (λ., 58% υπ. – 33% άριστες), Σαμπάτη (λ.), Οικονομίδου 2 (2/4 επ.), Αμπντεραχίμ 9 (9/20 επ., 36% υπ. – 36% άριστες), Ζαφειρίου, Καραγιάννη
ΑΟΝΣ Μίλων (Κώστας Παπαδόπουλος): Σάρις 15 (15/51 επ., 1 άσος, 11% υπ. – 11% άριστες), Σαλκούτε 9 (9/33 επ., 44% υπ. – 23% άριστες), Πήττα 10 (4/8 επ., 1 άσος, 5 μπλοκ), Ζαφειρίου Π. 7 (6/19 επ., 1 άσος, 33% υπ. – 20% άριστες), Αργυρίου 10 (6/10 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ), Ζαμπορόφσκα (0/2 επ.) / Χάνα (λ., 44% υπ. – 22% άριστες), Λεονταρίδου (0/1 επ.), Σκουλούδη, Μπρουκς 2 (2/3 επ.)
«Σημασία έχει η νίκη-πρόκριση»
Δηλώσεις:
Μπράνκο Κοβάτσεβιτς: «Απόψε, ήταν ένα από εκείνα τα παιχνίδια που το μόνο που είχε σημασία, ήταν η νίκη. Υπήρχαν σημεία στα οποία παίξαμε καλά, όμως ειδικά στην αρχή και μέχρι τα μέσα του τρίτου σετ, δεν παρουσιαστήκαμε όπως θα έπρεπε. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δουλέψουμε. Παρόλα αυτά, ο βασικός στόχος ήταν η νίκη και τον πετύχαμε. Προκριθήκαμε. Και αυτό είναι που μετράει».
Χρύσα Καραγιάννη: «Παίξαμε καλά. Σε κάποια σημεία του τρίτου σετ, έπεσε λίγο η απόδοσή μας και ο Μίλων το εκμεταλλεύτηκε, πιέζοντας περισσότερο. Είμαι, όμως, πάρα πολύ χαρούμενη που καταφέραμε να περάσουμε στο Final-4 του Κυπέλλου για ακόμη μία χρονιά. Συνεχίζουμε δυνατά και κοιτάμε μπροστά για το Κύπελλο».