Ο ΟΦΗ συνεχίζει να γράφει τη δική του ξεχωριστή ιστορία στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson. Με τη νίκη 1-0 επί του Λεβαδειακού στη Βοιωτία και σε συνδυασμό με το 1-1 του πρώτου αγώνα στο Ηράκλειο, οι Κρητικοί «σφράγισαν» την παρουσία τους στον μεγάλο τελικό για δεύτερη διαδοχική χρονιά.

Το «χρυσό» γκολ σημείωσε ο Λαμπρόπουλος λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, δίνοντας προβάδισμα πρόκρισης στον ΟΦΗ. Στο δεύτερο μέρος, η ομάδα του Χρήστου Κόντη κλήθηκε να διαχειριστεί την αποβολή και αγωνίστηκε για περίπου μία ώρα με παίκτη λιγότερο, δείχνοντας όμως χαρακτήρα και αμυντική προσήλωση μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Με αυτή την επιτυχία, ο ΟΦΗ έγινε μόλις η τρίτη επαρχιακή ομάδα που καταφέρνει να φτάσει σε δύο συνεχόμενους τελικούς Κυπέλλου Ελλάδας. Το ίδιο επίτευγμα είχαν σημειώσει η Δόξα Δράμας τη δεκαετία του ’50 και η ΑΕΛ τη δεκαετία του ’80.