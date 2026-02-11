Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος μπήκε στην κουζίνα του «Buongiorno» και ετοίμασε μια λαχταριστή μοσχαρίσια τηγανιά λαδορίγανη, ένα πιάτο απλό αλλά γεμάτο ένταση, αρώματα και αυθεντική ελληνική νοστιμιά.

Με ζουμερά κομμάτια μοσχαριού σωταρισμένα σωστά, μπόλικο ελαιόλαδο και φρέσκια ρίγανη που απογειώνει τη γεύση, η συνταγή συνδυάζει την παράδοση με τη μαγειρική υπογραφή του γνωστού σεφ. Το αποτέλεσμα είναι ένα πιάτο ιδανικό για το οικογενειακό τραπέζι, αλλά και για ένα γρήγορο, χορταστικό γεύμα με φίλους.

Ακολουθήστε βήμα-βήμα τις οδηγίες του Δημήτρη Σκαρμούτσου και απολαύστε μια μοσχαρίσια τηγανιά που θα γίνει από τις αγαπημένες σας. Καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη!