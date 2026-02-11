Διάρρηξη στη Βάρη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, σε κατάστημα που εμπορεύεται είδη και αξεσουάρ για πισίνες, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες έφτασαν στο σημείο με όχημα και, χρησιμοποιώντας το ως εμβόλιο, έκαναν όπισθεν πέφτοντας πάνω στη γυάλινη πόρτα του καταστήματος, την οποία διέλυσαν ολοσχερώς.

Αφού εισήλθαν στο εσωτερικό, αφαίρεσαν μηχανήματα και εξοπλισμό, τα οποία φόρτωσαν στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου τους. Στη συνέχεια, εγκατέλειψαν το σημείο πριν προλάβει να επέμβει η αστυνομία.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για το περιστατικό και εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να εντοπίσουν τα ίχνη των δραστών και να διαλευκάνουν την υπόθεση.