Στην εκπομπή του Mega «Live News» μίλησε αποκλειστικά και για πρώτη φορά ο πατέρας της 2χρονης, αναφερόμενος στα όσα συνέβησαν στην πλατεία Κύπρου στην Καλλιθέα.

Το κοριτσάκι ενώ έπαιζε σε πλατεία στην Καλλιθέα, ξαφνικά έπεσε μέσα σε σιντριβάνι και έχασε τις αισθήσεις του. Ακολούθησαν στιγμές πανικού με εργαζόμενους καταστημάτων να προσπαθούν να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες.

Αστυνομικοί το μετέφεραν σε χρόνο – ρεκόρ στο Παίδων, όπου οι γιατροί του έκαναν ΚΑΡΠΑ για 50 λεπτά και κατάφεραν να το επαναφέρουν στη ζωή.

Ο πατέρας της 2χρονης που έπεσε στο σιντριβάνι μίλησε αποκλειστικά στο Live News:

«Είχα την μικρή στην αγκαλιά και την άφησα για να παίξει. Εγώ ήμουν όρθιος. Μίλαγα με κάποιους και κοίταξα για ένα λεπτό αλλού και δεν την είδα από αυτό που έχουν βάλει και πήγα κατευθείαν προς τα εκεί και τη βλέπω στο σιντριβάνι. Το έβγαλα μόνος από το σιντριβάνι το παιδί. Θέλω να ευχαριστήσω την αστυνομία και όσους βοήθησαν εδώ, τα παιδιά, και οι γιατροί. Το παιδί μας λένε οι γιατροί πως είναι καλά».