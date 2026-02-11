Σπείρα που έκλεβε αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες στην Αττική εξαρθρώθηκε από την Αστυνομία, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026. Εξιχνιάστηκαν συνολικά 76 κλοπές, ενώ συνελήφθησαν οκτώ μέλη του κυκλώματος.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατασχέθηκαν 36 κλεμμένα οχήματα, πλήθος εξαρτημάτων, πινακίδων και εγγράφων, καθώς και σφραγίδες εταιρειών, φορητός παρεμβολέας (signal jammer), πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων, 15.000 ευρώ, 1.200 γραμμάρια κοκαΐνη, 3.200 γραμμάρια κάνναβη και αναδιπλούμενοι σουγιάδες. Το συνολικό παράνομο όφελος της σπείρας υπολογίζεται ότι ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της 10ης Φεβρουαρίου σε Ασπρόπυργο, Αγία Βαρβάρα, Πειραιά, Άνω Λιόσια, Σπάτα, Καλλιθέα, Ταύρο και Μοσχάτο. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται και δύο ακόμη άτομα – ένα κρατούμενο και ένα που αναζητείται.

Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης

Η σπείρα φέρεται να δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2022, στοχεύοντας κυρίως αυτοκίνητα τελευταίας τεχνολογίας και μοτοσυκλέτες υψηλής ζήτησης. Η αποκάλυψη της δράσης της κατέστη δυνατή με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, μέσω εργαστηριακής εξέτασης πειστηρίων.

Κεντρικό ρόλο είχε ένας 41χρονος, ο οποίος αξιοποιώντας την εμπειρία του στον χώρο του αυτοκινήτου, οργάνωσε τη δομή και το δίκτυο υποστήριξης της ομάδας. Δημιούργησε πλαστά έγγραφα για την ταξινόμηση των οχημάτων και ίδρυσε εταιρεία-«φάντασμα» με «μπροστινό» 48χρονο συνεργό του, ώστε να κρύβει τη συμμετοχή του.

Ένας 40χρονος διαχειριζόταν αυτοσχέδιο διαλυτήριο οχημάτων, όπου αποσυναρμολογούσε τα κλεμμένα οχήματα, ενώ άλλος, 39 ετών, λειτουργούσε δεύτερο διαλυτήριο, αλλάζοντας συχνά τοποθεσίες για να αποφεύγει τον εντοπισμό. Ένας 38χρονος είχε ρόλο μεταφορέα, μετακινώντας τα ανταλλακτικά με φορτηγό βαν και διευκολύνοντας τη διάθεσή τους στην αγορά.

Τα υπόλοιπα τέσσερα μέλη έκλεβαν οχήματα κατόπιν εντολής, τα έκρυβαν προσωρινά και στη συνέχεια τα παρέδιδαν στα διαλυτήρια με πλαστές πινακίδες. Παράλληλα, αναλάμβαναν την πώληση μέσω αγγελιών σε ιστοσελίδες.

Τα ευρήματα των ερευνών

Από τις έρευνες σε σπίτια, καταστήματα εμπορίας αυτοκινήτων, διαλυτήρια και χώρους στάθμευσης, κατασχέθηκαν:

– 36 κλεμμένα αυτοκίνητα

– Εξοπλισμός για αφαίρεση οχημάτων

– 13 υβριδικές μπαταρίες, 3 εγκέφαλοι αυτοκινήτων και πλήθος εξαρτημάτων

– Πλήθος εγγράφων, πινακίδων και κλειδιών οχημάτων

– Φορητός παρεμβολέας, συσκευή GPS, πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων

– 15.000 ευρώ, 1.200 γραμμάρια κοκαΐνη και 3.200 γραμμάρια κάνναβης

– Αλεξίσφαιρο γιλέκο, αναδιπλούμενοι σουγιάδες, σιδερογροθιές και μαχαίρι 28 εκατοστών

– Τρία τραπεζικά καρτ, κάρτα μέλους καζίνου, δύο ρολόγια και κινητά τηλέφωνα.

Επιπλέον, εντοπίστηκαν 25 αυτοκίνητα που θα εξεταστούν για να διαπιστωθεί η νομιμότητα της προέλευσής τους.

Η συνέχεια της έρευνας

Από την προανάκριση προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης, ενεργώντας με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, διέπραξαν 74 κλοπές και 2 απόπειρες κλοπής, με το παράνομο όφελος να υπερβαίνει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για τη διαλεύκανση του πλήρους εύρους της δράσης του κυκλώματος.