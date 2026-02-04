Αδιανόητα είναι όσα έπραττε, μια 56χρονη δασκάλα γιόγκα εις βάρος συγγενών και φίλων της καθώς τοποθετούσε εκρηκτικούς μηχανισμούς στα αυτοκίνητά τους, όταν εκείνοι αρνούνταν να της δανείσουν τα χρήματα που απαιτούσε.

Μέσα σε 12 ημέρες, ανατίναξε 3 αυτοκίνητα φίλων και συγγενικών της προσώπων για να τους εκδικηθεί. Σε Νέα Ερυθραία, Μεταμόρφωση και Κηφισιά. Βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στο φως το MEGA αποκάλυψε τη δράση της 56χρονης δασκάλας γιόγκα, σε μία από τις επιθέσεις της στα βόρεια προάστια.

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος έντρομος, επιχειρεί με όσα μέσα διαθέτει να σβήσει τη φωτιά από το φλεγόμενο αυτοκίνητό του. Ακολουθεί μία εκκωφαντική και τρομακτική έκρηξη.

Σοβαρά εγκαύματα

Από την ισχυρότατη έκρηξη ο ιδιοκτήτης του αυτοκίνητου τραυματίστηκε και με σοβαρά εγκαύματα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς για να του παρασχεθούν οι πρώτές βοήθειες. Στο σημείο επικράτησε πανικός.

«Αυτό που βρήκε η αστυνομία είναι γκαζάκι, μαζί με βενζίνη, στουπί, εγώ κοιμόμουνα ακούσαμε την ανατίναξη, γιατί είχε ξανασυμβεί αυτό στο παρελθόν, είχε ανατινάξει (το όχημα) των γονιών της. Έμαθε να ζει, από το να σε απειλώ, να μου δώσεις λεφτά να ζήσω εγώ. Οι γονείς της, της δίνανε κανονικά (χρήματα) ένα σα μισθό», είπε οικογενειακός φίλος της κατηγορούμενης.

Βίντεο ντοκουμέντο από την τελευταία εμπρηστική επίθεση της 56χρονης

Η τελευταία επίθεση της 56χρονη έγινε την περασμένη Πέμπτη στην Κηφισιά έξω από το σπίτι μιας φίλη της. Το αυτοκίνητο της ανατινάχτηκε και καταστράφηκε ολοσχερώς.

«Βγήκαμε έξω και οι γείτονες βέβαια δίπλα από εδώ, καιγότανε αυτό και έκανε μικροεκρήξεις. Άκουσα που έλεγε η ιδιοκτήτρια που μένει απέναντι ότι κάποια φίλη της που είχανε διαφορές πιθανόν να της έκανε την ζημιά αυτή», είπε αυτόπτης μάρτυρας.

Μέσα από βιντεοληπτικό υλικό και καταθέσεις, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Κηφισιάς κατάφεραν σύντομα να φτάσουν στα ίχνη της 56χρονης δασκάλας γιόγκα και να της περάσουν χειροπέδες.

«Οι γονείς της οικονομικά τη βοηθούσανε. Τους έλεγε κιόλας «σας σιχαίνομαι, είσαστε αλήτες». Για να μείνει είχε φυσικά είχε διαμέρισμα. Δεν ήθελε να μείνει με τους γονείς. Πήγαινε έκανε γιόγκα, δούλευε με τη γιόγκα, είχε μαθητές», πρόσθεσε ο οικογενειακός φίλος.

Η κατηγορούμενη ήταν γνώριμη των Αρχών καθώς πριν από 10 χρόνια είχε κάψει το αυτοκίνητο του πατέρας της.

