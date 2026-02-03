Συνελήφθη γυναίκα η οποία τοποθετούσε εκρηκτικούς μηχανισμούς σε αυτοκίνητα φιλικών και συγγενικών της προσώπων και τους εκβίαζε για χρήματα.

Η γυναίκα ανατίναζε τα αυτοκίνητα, γεγονός που οδήγησε στον τραυματισμό τουλάχιστον ενός ιδιοκτήτη οχήματος.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε από το MEGA, το οποίο παρουσίασε και βίντεο όπου καταγράφεται η έκρηξη ενός παγιδευμένου οχήματος.

Σύλληψη γυναίκας που φέρεται να τοποθετούσε εκρηκτικούς μηχανισμούς σε οχήματα συγγενών και φίλων της, προκειμένου να τους εκβιάζει για χρήματα, αποκάλυψαν οι Αρχές. Η δράση της προκάλεσε σοκ, καθώς δεν δίσταζε να προκαλεί εκρήξεις στα αυτοκίνητα των θυμάτων της.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, η γυναίκα, μετά την τοποθέτηση των εκρηκτικών, απειλούσε τους ιδιοκτήτες ζητώντας χρηματικά ποσά για να σταματήσει τις επιθέσεις. Οι Αρχές κατάφεραν να την εντοπίσουν και να τη συλλάβουν, βάζοντας τέλος στη δράση της.

Σε βίντεο που παρουσίασε το MEGA, καταγράφεται μία από τις εκρήξεις σε παγιδευμένο όχημα. Ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου τραυματίστηκε, ενώ το περιστατικό αποτέλεσε κρίσιμο στοιχείο για την εξιχνίαση της υπόθεσης.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η 56χρονη προχώρησε σε τρεις ανατινάξεις μέσα σε διάστημα μόλις δώδεκα ημερών. Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί αν εμπλέκεται και σε άλλες παρόμοιες ενέργειες.