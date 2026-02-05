Σε διάστημα μόλις 12 ημερών καταγράφηκαν εμπρηστικές επιθέσεις σε Νέα Ερυθραία, Μεταμόρφωση και Κηφισιά, με κοινά χαρακτηριστικά. Μία γυναίκα που ταξίδευε στο εξωτερικό, έστελνε αινιγματικά μηνύματα σε φίλους και γνωστούς και πόζαρε στα social media, με τους τρόπους που την εξέφραζαν.

H εκπομπή του Mega «Live News» παρουσίασε την δράση της 56χρονης στο πέρασμα του χρόνου, μαζί με αποκαλυπτικές μαρτυρίες θυμάτων της και εικόνες ντοκουμέντα από τις επιθέσεις που της καταλογίζονται.

Η ίδια συνελήφθη κα οδηγήθηκε μετά την προφυλάκισή της, στο ψυχιατρικό νοσοκομείο των φυλακών Κορυδαλλού.

«Η Σοφία δεν τιμωρεί, η Σοφία αποκαλύπτει. Κανείς δεν αντέχει να βλέπει τον εαυτό του χωρίς μάσκα».

«Να βλέπατε τα μούτρα όλων αυτών που είναι εναντίον μου πώς κάνουν όταν με βλέπουν μπροστά τους. Λες και βλέπουν τη θεία δίκη», ήταν μερικές από τις αναρτήσεις της.

Όπως έχει διαπιστωθεί, η 56χρονη ζητούσε κατά καιρούς χρήματα και φιλοξενία από στενούς συγγενείς, φίλους, ακόμα και γείτονες. Οι αρνήσεις τους, θόλωναν όπως φαίνεται το μυαλό της, με την ίδια να οργανώνει μία σειρά από εκδικητικά χτυπήματα.

Οι πρώτοι εμπρησμοί

Στις 23 Ιανουαρίου, μία ισχυρότατη έκρηξη αναστατώνει γειτονιά της Νέας Ερυθραίας. Ένα άτομο τραυματίζεται από την έκρηξη του εμπρηστικού μηχανισμού που είχε τοποθετηθεί στο όχημα οικογενειακού φίλου της 56χρονης και στη γειτονιά επικρατεί αναστάτωση.

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος έντρομος, επιχειρεί με όσα μέσα διαθέτει να σβήσει τη φωτιά από το αυτοκίνητό του.

Την περασμένη Πέμπτη στην Κηφισιά, αυτοκίνητο πρώην γειτόνισσας της 56χρονης τυλίγεται στις φλόγες μετά από έκρηξη. Η ιδιοκτήτρια του οχήματος αποκάλυψε στην εκπομπή του Mega «Live News» ότι παλαιότερα η 56χρονη της είχε ζητήσει οικονομική βοήθεια και φιλοξενία. Δεν φανταζόταν πως η άρνησή της θα προκαλούσε αυτές τις σκηνές.

«Ήμασταν παλιά γειτόνισσες και μου ζητούσε οικονομική βοήθεια και φιλοξενία. Εγώ δεν μπορούσα να την φιλοξενήσω. Έχω πολλά χρόνια να την συναντήσω και δεν είχαμε καμία απολύτως επικοινωνία. Δεν ξέρω πώς της ήρθε και έκανε αυτήν την κίνηση μετά από τόσα χρόνια. Η έρευνα που γίνεται θα αποδείξει πολλά. Είμαι πολύ ταραγμένη».

Επίσης, ταραγμένοι παραμένουν και οι αυτόπτες μάρτυρες της έκρηξης στην Κηφισιά

Στην εκπομπή του Mega «Live News» μίλησε η θεία της 56χρονης

Λίγες μέρες νωρίτερα, στις 17 Ιανουαρίου, στο στόχαστρο της 56χρονης, είχε μπει σύμφωνα με την Αστυνομία μία θεία της. Κι πάλι ο εκρηκτικός μηχανισμός που εξερράγη είχε τοποθετηθεί κάτω από το αυτοκίνητό της.

«Το δικό μου αυτοκίνητο έκαψε. Εγώ είμαι η θεία. Έγιναν οι εκρήξεις μέσα στο γκαράζ. Τρομάξαμε όλοι, σηκωθήκαμε στο πόδι. Τρομάξαμε πάρα πολύ. Πάθαμε σοκ». δήλώσε χαρακτηστικά η θεία της 56χρονης. Συμπλύρωσε επίσης ότι: «Την καλόπιανα, της μιλούσα ωραία και αυτή με κορόιδευε. Είχε μπει στη φυλακή και όταν βγήκε από τη φυλακή, ήθελε κάποια χρήματα να μπορέσει να ορθοποδήσει πάλι, να γίνει όπως πρώτα. Της έδινε ο αδελφός μου λεφτά, τα έτρωγε. Μετά από λίγο άντε ξανά λεφτά.»

Η δασκάλα γιόγκα δεν εντοπίστηκε πριν την επίθεση. Κατάφερε να μπει μέσα στο γκαράζ που ήταν παρκαρισμένο το όχημα της θείας της και να απομακρυνθεί πριν την έκρηξη.

«Τα παιδιά μου έτρεμαν με τις εκρήξεις που έγιναν στο κτίριο. Φοβηθήκαμε μην πάρει και φωτιά το κτίριο γιατί ακριβώς πάνω στο γκαράζ, ήταν το υπνοδωμάτιο της … και θα έπαιρνε φωτιά. Από τις εκρήξεις το αυτοκίνητο βγήκε από το γκαράζ και πήγε στον δρόμο. Ευτυχώς γιατί αλλιώς θα είχε πάρει φωτιά το κτίριο».

Επίσης, η θεία της 56χρονης πιστεύει ότι στοχοποιήθηκε από την ανιψιά της, επειδή αρνήθηκε όπως λέει, να της χαρίσει χρήματα.

«Είναι ατίθαση κοπέλα. Πού να μείνει εδώ. Εδώ φοβόμαστε για το χειρότερο. Ζητάει λεφτά. Ήθελε να πάρει λεφτά».

«Είχε κλειστεί δύο φορές στο Δρομοκαΐτειο, υπήρχε ιατρική φροντίδα, βγήκε από εκεί και από εκεί και πέρα δεν ξέρω», λέει συγγενής θύματος των εμπρηστικών επιθέσεων.

«Πήγε σε πολλούς συγγενείς και απειλούσε, ζητούσε χρήματα».

Στις 17 Ιανουαρίου στη Μεταμόρφωση, όταν μπήκε στο στόχαστρο το αυτοκίνητο της θείας της, 6 μέρες μετά στη Νέα Ερυθραία όταν κάηκε όχημα οικογενειακού φίλους της και την περασμένη Πέμπτη στην Κηφισιά. Δύο μέρες μετά, η 56χρονη συνελήφθη και μετά την προφυλάκισή της οδηγήθηκε στο ψυχιατρικό νοσοκομείο των φυλακών Κορυδαλλού.

Οι περίεργες αναρτήσεις της 56χρονης

Η κατηγορούμενη ήταν γνώριμη των Αρχών καθώς πριν από 10 χρόνια είχε συλληφθεί για την εμπρηστική επίθεση στο αυτοκίνητο του πατέρας της.

Τα επόμενα χρόνια, η 56χρονη νοίκιασε ακίνητο στην Κηφισιά και συστηνόταν ως δασκάλα γιόγκα. Ακόμα και ορισμένοι από εκείνους που την είχαν βοηθήσει οικονομικά, δεν απέφυγαν τελικά τις εκρήξεις της.

«Πληρώνουν για να μου στερούν ακόμα και την τροφή και την στέγη», έγραφε σε αναρτήσεις της.

Όλα δείχνουν πως η 56χρονη έμεινε αβοήθητη και γινόταν με το πέρασμα του χρόνου όλο και πιο επικίνδυνη. Το ότι δεν υπήρξαν θύματα από τις εκρήξεις των παγιδευμένων αυτοκινήτων, οφείλεται σε καθαρή τύχη. Η ίδια δεν είχε προειδοποιήσει.

Για το θέμα ο γιός τςη είπε: «Είχε ξαναμπεί σε ψυχιατρείο πολλές φορές και την άφησαν χωρίς να της γίνει επαρκής θεραπεία» και συμπλύρωσε ότι«Θέλει βοήθεια και δυστυχώς δεν της δίνεται ούτε η σωστή βοήθεια».

Τέλος, τα θύματα των επιθέσεων προσπαθούν να συνέλθουν και περιμένουν να δουν τι θα συμβεί από εδώ και στο εξής.