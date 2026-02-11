Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εξετάζει το ενδεχόμενο τρίτης παρέμβασης στις τραπεζικές προμήθειες, σε περίπτωση που επιβληθούν νέες χρεώσεις στους πελάτες, γεγονός που ήδη προκαλεί αντιδράσεις στην αγορά.

«Παρακολουθούμε την τιμολογιακή πολιτική των τραπεζών και εάν διαπιστώσουμε νέα πολιτική χρεώσεων θα παρέμβουμε», δήλωσε στον ΟΤ αρμόδια πηγή του οικονομικού επιτελείου. Το ίδιο στέλεχος ανέφερε ότι «έχουμε παρέμβει ήδη δύο φορές όταν κρίναμε ότι υπήρξε θέμα και δε θα διστάσουμε να το ξανακάνουμε», διευκρινίζοντας ωστόσο πως δεν υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο αυτή τη στιγμή.

Οι νέες τραπεζικές χρεώσεις

Η Alpha Bank προχωρά σε αλλαγές που αναμένεται να επηρεάσουν τους καταθετικούς λογαριασμούς, ακολουθώντας το παράδειγμα της Eurobank και της Εθνικής Τράπεζας. Η τράπεζα σχεδιάζει την αυτόματη αναβάθμιση των βασικών λογαριασμών σε λογαριασμούς προνομίων, με μηνιαία συνδρομή από 0,50 έως 0,80 ευρώ, παρέχοντας δωρεάν εμβάσματα, πληρωμές και εκδόσεις καρτών.

Σύμφωνα με την ΕΚΠΟΙΖΩ, η μετατροπή αυτή αφορά λογαριασμούς που έως τώρα δεν είχαν επιβάρυνση και αναμένεται να πλήξει κυρίως ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, καθώς και όσους δεν διαθέτουν πρόσβαση σε ψηφιακά μέσα για να εναντιωθούν εγκαίρως στους νέους όρους.

Από την πλευρά τους, τραπεζικές πηγές υποστηρίζουν ότι στόχος της πρωτοβουλίας είναι η απλούστευση των συναλλαγών και η μείωση περιττών χρεώσεων προς όφελος των καταναλωτών.

Τα προγράμματα και οι συνδρομές

Η Alpha Bank αναμένεται να εντάξει όλους τους καταθέτες στο πρόγραμμα MyAlpha Benefit Base με μηνιαίο κόστος 0,80 ευρώ, δίνοντας τη δυνατότητα εξαίρεσης (opt-out) μέσω e-banking. Η ενημέρωση των υφιστάμενων πελατών προχωρά σταδιακά, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί αν η αναβάθμιση θα αφορά όλους τους λογαριασμούς ή αν θα υπάρξουν εξαιρέσεις.

Η Eurobank είχε εφαρμόσει πρώτη το μοντέλο τον Αύγουστο του 2024, μετατρέποντας τους απλούς λογαριασμούς σε προνομιακούς My Blue Advantage με συνδρομή 0,60 ευρώ ή χωρίς χρέωση για όσους τη χρησιμοποιούν ως κύρια τράπεζα. Αντίστοιχα, η Εθνική Τράπεζα αναβάθμισε τους λογαριασμούς ταμιευτηρίου σε Λογαριασμούς Προνομίων με συνδρομή 0,80 ευρώ.

Αντίθετα, οι Πειραιώς, CrediaBank και Optima Bank δεν έχουν προχωρήσει σε αυτόματες μετατροπές, διατηρώντας δωρεάν υπηρεσίες για τους πελάτες τους.

Οι αντιδράσεις των καταναλωτών

Η αλλαγή αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από πελάτες και ενώσεις καταναλωτών. Η ΕΚΠΟΙΖΩ κατηγορεί τις τράπεζες για αδιαφανείς και παραπλανητικές πρακτικές, τις οποίες χαρακτηρίζει καταχρηστικές, επικαλούμενη σχετική απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ένωση καλεί τους πελάτες να διαμαρτύρονται γραπτώς σε περίπτωση επιβολής χρέωσης στους καταθετικούς λογαριασμούς τους.

Επιπλέον, η ΕΚΠΟΙΖΩ τονίζει ότι οι αλλαγές στους όρους των λογαριασμών πραγματοποιούνται χωρίς ρητή συγκατάθεση των πελατών. Σύμφωνα με στοιχεία του ΤΕΚΕ, περισσότεροι από επτά στους δέκα καταθέτες διατηρούν λογαριασμούς με υπόλοιπο κάτω των 1.000 ευρώ, πολλοί εκ των οποίων είναι ανενεργοί.

Τα νέα πακέτα υπηρεσιών

Τα τελευταία δύο χρόνια, οι συστημικές τράπεζες έχουν ανανεώσει τα προγράμματα υπηρεσιών τους. Η Eurobank διαθέτει τη σειρά My Advantage (Blue, Silver, Gold, Platinum) με συνδρομές από 0,60 έως 10 ευρώ. Η Πειραιώς προσφέρει τα πακέτα Basic, Plus και Premium με κόστος 2, 3,50 και 5 ευρώ αντίστοιχα.

Η Εθνική Τράπεζα διαθέτει τους λογαριασμούς Value, e-Value και Value Plus με συνδρομή 2 ή 5 ευρώ, ενώ η Alpha Bank προσφέρει τη σειρά MyAlpha Benefit στις βαθμίδες Base, Advanced και Unlimited. Οι CrediaBank και Optima Bank δεν έχουν ακόμη παρουσιάσει αντίστοιχα προγράμματα.