Η Alpha Bank προχωρά σε νέα κίνηση που αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα στους απλούς καταθετικούς λογαριασμούς, ακολουθώντας το παράδειγμα της Eurobank και της Εθνικής Τράπεζας. Η τράπεζα σχεδιάζει την αυτόματη αναβάθμιση των βασικών λογαριασμών σε λογαριασμούς προνομίων, με μηνιαία συνδρομή από 0,50 έως 0,80 ευρώ, προσφέροντας παράλληλα δωρεάν εμβάσματα, πληρωμές και εκδόσεις καρτών.

Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, ο στόχος της πρωτοβουλίας είναι η απλούστευση των συναλλαγών και η μείωση περιττών χρεώσεων, προς όφελος των καταναλωτών.

Η Alpha Bank αναμένεται να εντάξει όλους τους καταθέτες στο βασικό πρόγραμμα MyAlpha Benefit Base στις αρχές Φεβρουαρίου, με μηνιαίο κόστος 0,80 ευρώ. Οι πελάτες θα έχουν τη δυνατότητα να εξαιρεθούν από το πρόγραμμα (opt-out) μέσω e-banking οποιαδήποτε στιγμή. Όπως σημειώνουν πηγές της τράπεζας, η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη διευκόλυνση των καθημερινών συναλλαγών.

Οι νέοι πελάτες ενημερώνονται ήδη για τη δυνατότητα ένταξης στο συνδρομητικό πακέτο κατά το άνοιγμα λογαριασμού, ενώ η ενημέρωση των υφιστάμενων πελατών προχωρά σταδιακά. Ωστόσο, δεν έχει αποσαφηνιστεί αν η αναβάθμιση θα αφορά όλους τους λογαριασμούς ή αν θα υπάρξουν εξαιρέσεις.

Η Eurobank είχε εφαρμόσει πρώτη το μοντέλο τον Αύγουστο του 2024, μετατρέποντας όλους τους απλούς λογαριασμούς σε προνομιακούς My Blue Advantage με συνδρομή 0,60 ευρώ ή χωρίς χρέωση για όσους τη χρησιμοποιούν ως κύρια τράπεζα. Αντίστοιχα, η Εθνική Τράπεζα αναβάθμισε τους λογαριασμούς ταμιευτηρίου σε Λογαριασμούς Προνομίων με συνδρομή 0,80 ευρώ. Αντίθετα, οι Πειραιώς, CrediaBank και Optima Bank δεν έχουν προχωρήσει σε αυτόματες μετατροπές και διατηρούν δωρεάν υπηρεσίες.

Αντιδράσεις και καταγγελίες

Η αλλαγή αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις από πελάτες και ενώσεις καταναλωτών. Η ΕΚΠΟΙΖΩ κατηγορεί τις τράπεζες για αδιαφανείς και παραπλανητικές πρακτικές, τις οποίες χαρακτηρίζει καταχρηστικές, επικαλούμενη απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ένωση υπογραμμίζει ότι οι αλλαγές στους όρους λογαριασμών γίνονται χωρίς τη ρητή συγκατάθεση των πελατών.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΤΕΚΕ, πάνω από επτά στους δέκα καταθέτες διαθέτουν λογαριασμούς με υπόλοιπο κάτω των 1.000 ευρώ, πολλοί εκ των οποίων παραμένουν ανενεργοί. Μετά τις κυβερνητικές παρεμβάσεις που περιόρισαν τις «λαϊκές» προμήθειες, η μετατροπή αυτών των λογαριασμών σε συνδρομητικούς ενδέχεται να οδηγήσει και σε κλείσιμο ανενεργών λογαριασμών.

Τα νέα συνδρομητικά πακέτα

Τα τελευταία δύο χρόνια, οι συστημικές τράπεζες έχουν ανανεώσει τα προγράμματά τους, προσφέροντας δωρεάν μεταφορές χρημάτων και εκδόσεις καρτών. Η Eurobank διαθέτει τη σειρά My Advantage (Blue, Silver, Gold, Platinum) με συνδρομές από 0,60 έως 10 ευρώ, ενώ η Πειραιώς προσφέρει τα πακέτα Basic, Plus και Premium με κόστος 2, 3,50 και 5 ευρώ αντίστοιχα.

Η Εθνική Τράπεζα διαθέτει τους λογαριασμούς Value, e-Value και Value Plus με συνδρομή 2 ή 5 ευρώ, ενώ η Alpha Bank προσφέρει τη σειρά MyAlpha Benefit με βαθμίδες Base, Advanced και Unlimited. Οι CrediaBank και Optima Bank δεν έχουν ακόμη παρουσιάσει αντίστοιχα προγράμματα.

Στην υπόλοιπη ευρωζώνη, οι περισσότερες τράπεζες εφαρμόζουν επίσης ελάχιστη μηνιαία χρέωση για τη διατήρηση λογαριασμού, συνήθως λίγων ευρώ, αλλά προσφέρουν υψηλότερα επιτόκια καταθέσεων. Στην Ελλάδα, το μέσο επιτόκιο ταμιευτηρίου παραμένει μόλις στο 0,03%, έναντι 0,25% στην ευρωζώνη.

Το τριπλό στοίχημα των τραπεζών για το 2026

Μεγάλα επιχειρηματικά δάνεια, στεγαστικά και έσοδα από προμήθειες αποτελούν τις βασικές προτεραιότητες των ελληνικών τραπεζών για το 2026. Καθοριστικό ρόλο θα έχει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), που συνεχίζει να αποτελεί το κύριο εργαλείο χρηματοδότησης της οικονομίας.

Από τους πόρους του ΤΑΑ χρηματοδοτούνται έργα που ενίσχυσαν την πιστωτική επέκταση, η οποία ξεπέρασε τα 13 δισ. ευρώ το 2025. Παράλληλα, μέσω του προγράμματος «Σπίτι Μου ΙΙ» δόθηκε ώθηση στην αγορά στεγαστικών δανείων, βάζοντας τέλος στη μακρά περίοδο μείωσης των υπολοίπων.

Επιχειρηματικά δάνεια: Οι τράπεζες αναμένεται να στηρίξουν μεγάλα έργα στους τομείς ενέργειας, υποδομών και ψηφιακής ανάπτυξης, ενώ ιδιαίτερη κινητικότητα καταγράφεται και στη μεταποίηση. Ο τουρισμός και η ναυτιλία, παραδοσιακά ισχυροί κλάδοι, συνεχίζουν να ενισχύουν τη ζήτηση δανεισμού.

Στεγαστικά δάνεια: Το πρόγραμμα «Σπίτι Μου ΙΙ» αύξησε σημαντικά τη ζήτηση μέσα στο 2025, με τις εκταμιεύσεις να ξεπερνούν τα 1,63 δισ. ευρώ. Για το 2026, οι τράπεζες αναμένεται να διαθέσουν περίπου 3 δισ. ευρώ σε στεγαστικά, εκ των οποίων 1,25 δισ. αφορά το πρόγραμμα επιδότησης.

Έσοδα από προμήθειες: Οι τράπεζες στοχεύουν να ενισχύσουν τα έσοδά τους μέσα από ασφαλιστικά και επενδυτικά προϊόντα, καθώς το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων αναμένεται να διατηρηθεί. Σήμερα, οι προμήθειες αντιστοιχούν στο 21% των λειτουργικών εσόδων, ποσοστό χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ευρωζώνης.