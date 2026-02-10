Ένα ανατριχιαστικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Μοντερέι του Μεξικού, όταν μια νεαρή γυναίκα παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο στη λεωφόρο Leones. Το περιστατικό, που καταγράφηκε από κάμερες και αυτόπτες μάρτυρες, προκάλεσε σοκ, καθώς το βίντεο έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου.

Το ατύχημα συνέβη τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, στη διασταύρωση της οδού Θερμοπυλών (Termópilas). Στο οπτικό υλικό φαίνεται η γυναίκα να τρέχει, προσπαθώντας να αποφύγει έναν αστυνομικό που επιχειρούσε να την ακινητοποιήσει. Εκείνη τη στιγμή βγήκε αιφνιδιαστικά στο οδόστρωμα ταχείας κυκλοφορίας.

Ένας οδηγός λευκού οχήματος δεν πρόλαβε να αντιδράσει, με αποτέλεσμα να τη χτυπήσει με σφοδρότητα και να την εκτινάξει αρκετά μέτρα μακριά. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στα έντρομα μάτια πεζών και οδηγών που βρίσκονταν στο σημείο.

Προσοχή οι εικόνες από το ατύχημα είναι σκληρές

VIDEO BEFORE ACCIDENT: A 25-year-old woman threw herself in front of a moving vehicle on Av. Paseo de los Leones in Monterrey, Nuevo León.Apparently, moments earlier, while traveling with her parents, she began acting strangely, got out, and started running. Shocking… pic.twitter.com/Do2jIstOg8 — X Secular (@x4secular) February 10, 2026

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει η ιστοσελίδα telediario, η γυναίκα βρισκόταν στο αυτοκίνητο μαζί με τους γονείς της όταν παρουσίασε αλλόκοτη συμπεριφορά. Λίγο αργότερα, βγήκε από το όχημα και άρχισε να τρέχει άσκοπα, προκαλώντας πανικό στην οικογένειά της.

Οι γονείς της κάλεσαν άμεσα τις αρχές για βοήθεια. Ο αστυνομικός που φαίνεται στο βίντεο να την «καταδιώκει» προσπαθούσε στην πραγματικότητα να την προσεγγίσει και να την προστατεύσει, πριν εκείνη εισέλθει στο δρόμο ταχείας κυκλοφορίας.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες και παραϊατρικό προσωπικό, παρέχοντας τις πρώτες βοήθειες. Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε κοντινό νοσοκομείο με πολλαπλά τραύματα, ενώ οι γιατροί παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας της.