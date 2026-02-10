Πιο συγκρατημένη εμφανίζεται η διεθνής ζήτηση για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων το 2026, με την Ευρώπη να διατηρεί ισχυρή θέση χάρη στην εικόνα ασφάλειας και την αυξανόμενη απαίτηση για πιο ευέλικτα και εμπειρικά ταξίδια, σύμφωνα με το νέο Long-Haul Travel Barometer 1/2026 της European Travel Commission (ETC).

Στο μεταξύ, το 59% των ταξιδιωτών από βασικές υπερπόντιες αγορές δηλώνει ότι σκοπεύει να πραγματοποιήσει τουλάχιστον ένα ταξίδι μεγάλων αποστάσεων εντός του 2026, ποσοστό μειωμένο κατά 5% σε σχέση με πέρυσι, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στο αυξημένο κόστος και στον περιορισμένο διαθέσιμο χρόνο διακοπών.

Παράλληλα, το ενδιαφέρον για ταξίδι στην Ευρώπη παραμένει ισχυρό, με το 42% των ερωτηθέντων να δηλώνει ότι εξετάζει επίσκεψη στην ήπειρο μέσα στο 2026, αν και καταγράφεται οριακή υποχώρηση κατά 3% σε ετήσια βάση. Η μεγαλύτερη δυναμική εντοπίζεται στην Κίνα (59%) και στη Βραζιλία (54%), ενώ χαμηλότερη πρόθεση εμφανίζουν η Ιαπωνία (20%) και οι ΗΠΑ (34%), όπου η οικονομική αβεβαιότητα επηρεάζει τις αποφάσεις ταξιδιού.

Σημειώνεται ότι, για αγορές όπως η Αυστραλία και ο Καναδάς, παρατηρείται σαφής μετατόπιση προς πιο κοντινούς και οικονομικούς προορισμούς, εξέλιξη που επιβεβαιώνει μια γενικότερη στροφή προς ταξίδια μικρότερης απόστασης.

Η ασφάλεια αναδεικνύεται αυτή τη στιγμή σε βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ευρώπης. Το 51% των ταξιδιωτών δηλώνει ότι η ασφάλεια αποτελεί το κυριότερο κριτήριο επιλογής προορισμού, με την Ευρώπη να κατατάσσεται πρώτη παγκοσμίως ως προς την πολιτική σταθερότητα, την προσωπική ασφάλεια και την έκθεση σε φυσικούς κινδύνους. Ιδιαίτερα ισχυρή είναι αυτή η αντίληψη στην κινεζική αγορά.

Εξάλλου, το κόστος παραμένει ο βασικός ανασταλτικός παράγοντας για ταξίδια στο εξωτερικό, καθώς το 52% όσων δεν σχεδιάζουν ταξίδι μεγάλης απόστασης δηλώνει ότι αποθαρρύνεται κυρίως από τις τιμές. Για την Ευρώπη ειδικότερα, η προσιτότητα αναδεικνύεται ως το βασικό εμπόδιο για το 43% των ταξιδιωτών, με μεγαλύτερη ευαισθησία να καταγράφεται στις ηλικίες 18-34 ετών.

Στον αντίποδα, αλλά με ιδιαίτερη σημασία για τους ευρωπαϊκούς προορισμούς και για την Ελλάδα, μεταβάλλεται το προφίλ του ταξιδιώτη: αυξάνεται το ενδιαφέρον για ημι-οργανωμένα ταξίδια, ενώ μειώνεται η προτίμηση για πλήρως οργανωμένα πακέτα. Η τάση αυτή οδηγείται κυρίως από την Κίνα, όπου καταγράφεται άνοδος 3 ποσοστιαίων μονάδων στη ζήτηση για μερικώς οργανωμένα ταξίδια.

Παράλληλα, ενισχύεται η αβεβαιότητα στη συμπεριφορά κρατήσεων. Μόλις το 36% των ερωτηθέντων έχει ήδη προχωρήσει σε κράτηση ταξιδιού στην Ευρώπη, ποσοστό μειωμένο σε σχέση με το 2025, με εντονότερη υποχώρηση στην Κίνα και στη Νότια Κορέα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο βασικός λόγος ταξιδιού παραμένει η αναψυχή (75%), ωστόσο τα επαγγελματικά ταξίδια ενισχύονται αισθητά, φθάνοντας το 9% (+3 μονάδες), κυρίως από αγορές όπως η Αυστραλία και η Νότια Κορέα. Στις δραστηριότητες, πρώτη επιλογή παραμένουν ο πολιτισμός και η ιστορία, ακολουθούν η γαστρονομία, τα city breaks και η φύση, ενώ το slow travel ενισχύεται από 22% το 2025 σε 26% το 2026.

Την ίδια στιγμή, μεταβάλλονται και οι προτεραιότητες δαπανών: τρόφιμα και ποτά απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος του ταξιδιωτικού προϋπολογισμού, ενώ η πρόθεση για αγορές μειώνεται αισθητά, κυρίως στην κινεζική αγορά. Αντίθετα, η ευεξία και το wellness παραμένουν ακόμη εξειδικευμένη κατηγορία, αλλά εμφανίζουν άνοδο ενδιαφέροντος κατά 3 μονάδες.

Όπως δήλωσε ο Miguel Sanz, πρόεδρος της European Travel Commission, οι ταξιδιώτες προσεγγίζουν πλέον τα μακρινά ταξίδια με μεγαλύτερη προσοχή, γεγονός που καθιστά κρίσιμη τη στρατηγική τοποθέτηση της Ευρώπης γύρω από αυθεντικές, βιώσιμες και εμπειρικές μορφές τουρισμού, με έμφαση στην ποιότητα, την ευελιξία και τη διάρκεια παραμονής.