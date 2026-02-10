Ο απόηχος της ισοπαλίας με τον ΠΑΟΚ δεν βρίσκλει ικανοποιημένο τον Άρη… Το αντίθετο μάλιστα.

Παρότι μία ισοπαλία κρίνεται ως φυσιολογικό ή και θετικό αποτέλεσμα σε κάποια μεγάλα παιχνίδια, η εποχή που διανύουν οι «κιτρινόμαυροι» απαιτεί βαθμούς που δυστυχώς δεν έρχονται στον βαθμό που τους χρειάζονται για να διεκδικήσουν με αξιώσεις την 5η θέση. Συν την εικόνα που συνεχίζει να προβληματίζει.

Μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, ο Αρης έχει μπροστά του πλέον δύο παιχνίδια που θεωρητικά είναι στο χέρι του. Προσφέρονται για να πάρει μία μεγαλύτερη ανάσα από εκείνες που του παρέχουν… σκόρπια αποτελέσματα όπως εκείνο στο Αγρίνιο πριν περίπου δέκα μέρες.

ΝΠΣ Βόλος και Κηφισιά είναι σε κακό «φεγγάρι» και για τον σοβαρό Άρη μπορούν να αποτελέσουν ένα «2 στα 2» πριν οι Θεσσαλονικείς πάνε να δώσουν το τελευταίο ντέρμπι της regular season κόντρα στον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Την ίδια στιγμή, όμως, πρόκειται για ομάδες που… καίγονται και απαιτούν προσοχή για τον ασταθή Άρη, ο οποίος από σήμερα ξεκινάει την προετοιμασία του για την εκτός έδρας αναμέτρηση του Πανθεσσαλικού το επόμενο Σάββατο (14/02).

Η βάση με την οποία ξεκινάει ο Μανόλο Χιμένεθ είναι η απουσία του τιμωρημένου Άλβαρο Τεχέρο. Ο Ισπανός έχει συμπληρώσει από καιρό κάρτες και θα σταματήσει το τρομερό σερί του, αφού δεν έχει χάσει ούτε ένα λεπτό (!) στο φετινό πρωτάθλημα. Μία απουσία που θα φέρει ανακατατάξεις στην τετράδα στην άμυνα και θα επαναφέρει τον Νοά Φαντιγκά μετά από καιρό στη φυσική του θέση.

Από εκεί και πέρα ο Χιμένεθ θα τσεκάρει σήμερα την κατάσταση των Γαλανόπουλου και Μισεουί που βρίσκονται στο ιατρικό δελτίο, προσδοκώντας κυρίως στην επιστροφή του Έλληνα χαφ ώστε να αποκτήσει μία εξτρά επιλογή στη μεσαία γραμμή του.