Πέθανε σε ηλικία 102 ετών ο Ελευθέριος Βενιζέλος, το τελευταίο από τα τέσσερα εγγόνια του ιστορικού πολιτικού και ηγέτη Ελευθερίου Βενιζέλου. Την είδηση έκανε γνωστή το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» με επίσημη ανακοίνωσή του.

Η διοίκηση και το προσωπικό του Ιδρύματος αποχαιρέτησαν τον εκλιπόντα με βαθιά συγκίνηση, εκφράζοντας θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Η ζωή και η πορεία του

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος γεννήθηκε στην Αθήνα τον Αύγουστο του 1924. Ήταν γιος του Κυριάκου Βενιζέλου, πρωτότοκου γιου του Ελευθερίου Βενιζέλου, και της Μαρίκας Ρούσσου, που καταγόταν από εφοπλιστική οικογένεια της Λέρου.

Είχε δύο αδέλφια, τον Νικήτα Βενιζέλο και τη Χάρι Καραγιάννη. Με τη σύζυγό του, Λίλη Χαραμή, απέκτησαν μία κόρη.

Κατά την προπολεμική περίοδο, η οικογένεια εγκαταστάθηκε αρχικά στη Γαλλία και στη συνέχεια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί ο Ελευθέριος Βενιζέλος σπούδασε Πολιτικές και Οικονομικές Επιστήμες στα Πανεπιστήμια Princeton και Columbia.

Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, δραστηριοποιήθηκε στην πολιτική σκηνή. Εξελέγη δύο φορές βουλευτής Χανίων, το 1952 και το 1956. Μετά την αποχώρησή του από την ενεργό πολιτική, ασχολήθηκε με την οικογενειακή ναυτιλιακή επιχείρηση.

Η προσφορά του στο Ίδρυμα «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»

Για πολλά χρόνια υπηρέτησε ως πρόεδρος της Λέσχης Φιλελευθέρων και υπήρξε επίτιμος πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος». Για τη σημαντική συμβολή του, αναγορεύθηκε Μεγάλος Ευεργέτης και Εταίρος του Ιδρύματος.

Στην ανακοίνωσή του, το Ίδρυμα υπογραμμίζει ότι ο εκλιπών υπήρξε «πολύτιμος συμπαραστάτης» από τη σύστασή του το 2000, επιδεικνύοντας «συγκινητική αφοσίωση». Ο ίδιος και η σύζυγός του, Λίλη, δώρισαν σπάνιο μουσειακό, αρχειακό και φωτογραφικό υλικό, καθώς και οικογενειακά αντικείμενα που εμπλούτισαν τις συλλογές της Οικίας–Μουσείου Βενιζέλου στη Χαλέπα.

Το ζεύγος στήριξε επίσης εκθέσεις, εκπαιδευτικές δράσεις και εκδόσεις, μεταξύ των οποίων και η βιογραφία «Ελευθέριος Βενιζέλος, ο άνθρωπος, ο ηγέτης» του Νικόλαου Παπαδάκη (Παπαδή).

Με την ευγένεια και τη δοτικότητα που τον χαρακτήριζαν, ο Ελευθέριος Βενιζέλος συνέβαλε στη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης και στην ανάδειξη της πολιτικής κληρονομιάς του παππού του. Διατηρούσε στενή φιλία και αμοιβαία εκτίμηση με τον αείμνηστο Νικόλαο Παπαδάκη (Παπαδή), πρωτεργάτη και επί 25 χρόνια γενικό διευθυντή του Ιδρύματος.

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος απεβίωσε στην Αθήνα στις 7 Φεβρουαρίου 2026, σε ηλικία 102 ετών.