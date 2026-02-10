Σε απόγνωση βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι βλέπουν τα κοπάδια τους να αποδεκατίζονται λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και παράλληλα, όπως καταγγέλλουν, τα funds προχωρούν σε απαράδεκτες πρακτικές, απειλώντας με πλειστηριασμούς προκειμένου να αποπληρωθούν οι δόσεις.

«Είμαι από τους ανθρώπους που δεν έχουν σφαγιαστεί τα ζώα του, είναι όμως σαν να έχουμε πάθει την ίδια ζημιά. Τα ζώα μας είναι καθεστώς εγκλεισμού από τον Αύγουστο του 2024 λόγω της ευλογιάς. Χρήματα δεν παίρνουμε από πουθενά για να διατηρήσουμε τα ζώα μας. Συν όλα αυτά που τραβάμε, γιατί η ευλογιά καλπάζει, έρχονται τα funds να μας ζητάνε χρήματα που αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να δώσουμε. Τα funds μας εκβιάζουν να δώσουμε χρήματα με πλειστηριασμούς και διαταγές πληρωμών», είπε η κτηνοτρόφος Χαρούλα Διβάνη.

Ο πρόεδρος Κτηνοτρόφων Μαγνησίας Γιώργος Τερζάκης τονίζει πως πολλοί κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση λόγω της πίεσης που δέχονται από τα funds.

«Νομικά θα πρέπει να παρέμβει η πολιτεία. Πρέπει να προνοεί το κράτος, για να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να επιβιώσουν», σημείωσε η δικηγόρος Αριάδνη Νούκα.